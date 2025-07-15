快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

吃飯會變胖？ 「吃對」碳水食物比「少吃」更重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
吃對糙米、全燕麥、全小麥等全穀類，有助於降低身體發炎反應。圖／AI生成
吃對糙米、全燕麥、全小麥等全穀類，有助於降低身體發炎反應。圖／AI生成

吃飯好還是吃麵好？許多人一聽到澱粉，直呼是「飲食控制的大敵」，幾乎完全戒斷、希望快速瘦身。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，碳水化合物是人體需要的三大營養素之一，主要熱量來源；如果完全不吃，短期內可能體重明顯下降，但長期下來會影響身體正常功能運作，包括代謝紊亂。

國外研究證實，低碳水化合物對於人體的重要性。該研究追蹤超過1.5萬名成人長達25年，發現碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係，攝取過多或過少碳水化合物都可能提高死亡風險，最理想的攝取比率為總熱量的50%至55%。

許惠玉表示，「吃對」碳水食物比「少吃」更重要，攝取過多精製澱粉會影響血糖控制，選擇適量富含膳食纖維、植化素、維生素與礦物質的糙米、全燕麥、全小麥等全穀類，有助於降低身體發炎反應，進而降低罹患慢性疾病風險。

許惠玉以2025年「美國醫學會網路公開雜誌」（JAMA Netw Open）的文獻為例，研究報告分析超過4萬7000名女性33年的飲食習慣，發現每多攝取10%總熱量的全穀雜糧、水果、蔬菜等高品質碳水化合物，最多攝取總熱量55%的碳水化合物，可增加31%健康老化的機率，並且能保持良好的身心狀況。

但是，每多攝取10%總熱量的含糖飲料、甜點、白麵包等精製碳水食物，則會下降13%健康老化的機率。另外，「英國醫學期刊」（The BMJ）研究也分析，每周吃2碗以上全穀物與每個月吃少於1碗的人相比，能降低29%罹患糖尿病的風險。

現代人外食機會高，容易攝取過多澱粉，許惠玉強調，如果沒有糙米或其他全穀類可選擇，建議搭配蔬菜、豆製品、蛋或肉類一起食用，有助於延緩血糖上升，並能增加飽足感。預防慢性病不是刻意少吃澱粉，而是學會聰明吃碳水化合物並建立均衡飲食習慣，才是長久之計。

許惠玉提醒，市面上標榜「米線」、「米粉」的產品，名稱雖然有「米」，但實際原料可能混入許多樹薯粉、玉米粉等精製澱粉來源，選購時應仔細查看成分標示。而五穀粉雖然有益健康，但市售五穀粉通常經過研磨，使澱粉結構被破壞，消化吸收速度加快，反而可能讓血糖上升更快，不宜過量。

風險 死亡率 吃澱粉

延伸閱讀

吃米飯會變胖？ 營養師：適量全穀雜糧可降29%罹患糖尿病風險

單吃白吐司竟比塗奶油吐司更容易發胖？糖尿病專科醫解析原理

吃對碳水能延壽！營養師揭「優質碳水飲食」幫助健康老去少生病

低醣飲食其實不痛苦！多攝取蛋白質和膳食纖維，有飽足感又能控制熱量

相關新聞

家暴防護漏洞 研擬新指引

新北市土城區發生家暴殺妻案，四十六歲謝姓男子違反保護令，開庭後無保飭回，隨即當街持刀殺害妻子與小姨子。昨衛福部例行會議，...

國手教阿公阿嬤打排球 平均80歲長者賣力學習

來自全台28家老人福利機構的長者團隊，今年10月將參加全國老人福利機構運動會，永信福利基金會今天邀請排球國手楊孟樺，親自...

中醫三伏貼「冬病夏治」 醫曝治療結果：感冒天數減少60%

1名8歲男童長期飽受鼻過敏及氣喘困擾，每天早上起床總是流鼻水、打噴嚏達半小時，夜晚也因鼻塞影響睡眠。所幸他經過中醫三伏貼...

健康主題館／防夏季「冷氣病」 可多喝溫開水

炎炎夏日，高溫發威，近期颱風、雷雨多，氣候更加潮濕悶熱，不少人會長時間待在冷氣房解熱。中醫師張家蓓提醒，夏天頻繁進出冷氣...

暑假割包皮高峰 建議長大後再動刀

寒暑假是學生族群詢問割包皮的高峰期，因為術後有充足的時間可以讓傷口復原。國高中生總是父母陪同來詢問；大學生很多都是自己來...

健康你我他／照顧父母近十年 日記是永恆禮物

我的父母失智至今已達中度與重度。十餘年前，母親亂買東西，屢勸不聽，有次我索性清空冰箱，把幾十個冷凍雞腿倒在桌上，對她大發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。