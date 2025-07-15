暑假割包皮高峰 建議長大後再動刀

寒暑假是學生族群詢問割包皮的高峰期，因為術後有充足的時間可以讓傷口復原。國高中生總是父母陪同來詢問；大學生很多都是自己來門診。

門診常被問：「醫師，我孩子只是學生，想了解該不該割包皮」、「割包皮聽說超痛的喔？」有些學生會問：「我包皮太長好難看」、「我包皮常常有異味，想說割掉比較衛生。」

對於小朋友或幼兒的包皮問題，醫師通常會先開立類固醇藥膏給他們手動退包皮使用，畢竟兒童手術較難忍痛，且術後家長得多費心照顧；國高中生因為比較懂事，也比較耐痛，術後給予患者及家長充分衛教，通常預後良好；大學生以上更沒問題，現今網路資訊發達，他們能自己查到很多割包皮相關資訊的影片。

現階段割包皮手術，有傳統手工精割包皮及包皮槍手術可選擇。傳統手工精割包皮手術通常是在清醒局部麻醉下進行，約需40分鐘，過程中病人較有感、精神較緊繃，且一定會見血（包皮血流豐富），得一直電燒止血。一般而言，病人第一天疼痛較強，做好止痛管理，多數人第二天起疼痛緩解，約四周後傷口大致癒合。

包皮槍手術時間約在5分鐘內，出血極少，甚至沒出血，因為是包皮槍一把刷過去一次完成切割和縫合，手術快速，傷口比較美觀及完整，術後皮下水腫及疼痛相對減少，病人整體身心舒適度好很多。

不過，包皮槍手術也有些限制，例如包皮太厚或太短的陰莖就不適合用包皮槍；另外，包皮槍耗材的部分得自費，健保沒有給付。

包皮是男性天生的生理構造，能保護脆弱的龜頭，但青春期以至成人之後，包皮功能減少，反而可能出現包皮過長導致發炎及包皮口較緊、包皮口過小等問題，因此需不需要作適當的部分包皮移除，男性朋友可以諮詢泌尿科醫師作處理，提高生活品質。