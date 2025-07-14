國手教阿公阿嬤打排球 平均80歲長者賣力學習

來自全台28家老人福利機構的長者團隊，今年10月將參加全國老人福利機構運動會，永信福利基金會今天邀請排球國手楊孟樺，親自指導長者托球與傳球技巧，長者興奮且努力學習，希望比賽當天能為機構爭取佳績。

永信社會福利基金會自民國103年起，承辦衛生福利部社會及家庭署推動的「創齡─銀向樂活」全國老人福利機構運動會，透過運動提升機構長者的健康與生活品質。

基金會今天邀請排球國手楊孟樺親赴機構，指導長者托球與傳球技巧，也導入由聿承科技開發的AI排球訓練系統，透過智能化模擬訓練，協助長者提升上肢肌力與穩定性，全面備戰賽事。

永信社福基金會執行長趙明明表示，今年是第11年辦理運動會，運動不只是鍛鍊身體，更成為長者生活的一部分，讓他們擁有明確的目標，拓展社交生活圈。