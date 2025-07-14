中醫三伏貼「冬病夏治」 醫曝治療結果：感冒天數減少60%

1名8歲男童長期飽受鼻過敏及氣喘困擾，每天早上起床總是流鼻水、打噴嚏達半小時，夜晚也因鼻塞影響睡眠。所幸他經過中醫三伏貼治療後，早上的過敏症狀大幅緩解。還有位30歲女性天氣一轉涼就容易打噴嚏、流鼻水，而且常常感冒，3年前起每年都接受三伏貼治療，不但過敏發作頻率減少，症狀也減輕。

台中榮總傳統醫學部醫師吳奐昀說，三伏天是一年中最炎熱、人體陽氣最旺盛的時期，分為初伏、中伏和末伏三段，2025年的三伏天從7月20日到8月18日共30天。三伏貼是中醫「冬病夏治」療法，選在三伏期間將中藥敷貼於特定穴位，可以幫助改善和預防秋冬易發作的虛寒性疾病。

他說，三伏貼以溫陽散寒、辛溫祛濕的中藥材研磨成粉，製成藥餅，敷貼於身體特定穴位上2至4小時，藉由刺激經絡與調整臟腑功能，以增強身體免疫力與抗病能力，常用於治療呼吸系統疾病或體質虛寒的族群，預防或減少冬季容易發作的慢性疾病。

例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、成年人反覆感冒、老年人慢性支氣管炎、小兒體質虛弱等。對於不易配合服藥或對服藥有疑慮的民眾，也能藉此外治法調理偏差的體質。

傳統醫學部醫師孫筱茹說，基礎研究指出，三伏貼可以經皮吸收，減少肺部氣管發炎、氣管阻塞，改善氣喘，也能減少鼻黏膜發炎，改善過敏性鼻炎。若患者有腸胃道疾患或寒性關節炎症狀，亦可藉由敷貼三伏貼來改善。三伏貼的藥材成分具鬆弛支氣管平滑肌、抑制血管通透性、減少發炎等功效。

三伏貼在過去許多研究中有免疫調節作用，病人在接受三伏貼治療前一年的冬天與接受三伏貼治療的同年冬天相比，感冒天數減少60%，而感冒發生的頻率減少70%。

另項研究指出，三伏貼治療是治療過敏性鼻炎的有效方法，尤其是打噴嚏、流鼻水和鼻子發癢的症狀，對於有呼吸道疾病如過敏性鼻炎、感冒、鼻炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、中耳炎及氣喘的病人，能改善症狀及提升生活品質。

但如有發燒、急性感冒、急性感染、皮膚容易過敏或有傷口者，以及孕婦和兩歲以下的兒童皆不適合三伏貼治療。治療期間應注意不宜冰品、辛燥及易引起過敏之飲食。