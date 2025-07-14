快訊

撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

聽新聞
0:00 / 0:00

雷雨持續炸南部！熱帶性低氣壓這3天最靠近台灣 花東慎防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，周五至周末熱帶性低氣壓最靠近台灣。聯合報系資料照
明、後2天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，周五至周末熱帶性低氣壓最靠近台灣。聯合報系資料照

明、後2天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，周五至周末熱帶性低氣壓最靠近台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，南部、東半部雨勢增加，尤其花東需慎防部大雨。

林定宜說，各國模式預報針對熱帶性低氣壓的強弱有差異，氣象署目前預估這個熱低僅達到熱帶性低氣壓的強度，其路徑將通過巴士海峽至廣到沿海，周五至周日（19至20日）距離台灣最近，下周一（21日）持續受低壓帶影響。

針對未來1周天氣，林定宜指出，明、後2天（15、16日）受到西南風影響，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，中南部、午後個山區有較大雨勢發生機率。

周四（17日）為本周水氣最少的一天，各地大致為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但清晨至上午中南部受到海陸風輻合有零星短暫陣雨，午後大台北、各山區有較大雨勢；周五（18日）東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周六至周日（19、20日）東半部不定時有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其花東要留意局部較大雨勢；下周一（21日）持續受到低壓帶影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫陣雨的天氣型態。

溫度部分，林定宜表示，明、後2天受西南風影響，大台北地區高溫仍上看36度；另外，在熱帶性低氣壓通過巴士海峽過程中，周六、周日基隆北海岸、東半部沿海有長浪機率，提醒民眾需多留意。

雷雨

延伸閱讀

中南部、各山區15日有較大雨勢 大台北防36度高溫

雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

周二之後首颱有機會生成 吳聖宇：來不來恐都有威脅

首颱蝴蝶是否生成 氣象署：周二是關鍵

相關新聞

雷雨持續炸南部！熱帶性低氣壓這3天最靠近台灣 花東慎防大雨

明、後2天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，周五至周末熱帶性低氣壓最靠近台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，受到熱帶性低氣...

環境部發布4類溫室氣體盤查作業指引 9月起試申報填寫

環境部於今天發布服務業、運輸業、醫院及大專校院等4類溫室氣體盤查作業指引，以協助今年公告擴大盤查對象執行溫室氣體排放量盤...

國手教阿公阿嬤打排球 平均80歲長者賣力學習

來自全台28家老人福利機構的長者團隊，今年10月將參加全國老人福利機構運動會，永信福利基金會今天邀請排球國手楊孟樺，親自...

中醫三伏貼「冬病夏治」 醫曝治療結果：感冒天數減少60%

1名8歲男童長期飽受鼻過敏及氣喘困擾，每天早上起床總是流鼻水、打噴嚏達半小時，夜晚也因鼻塞影響睡眠。所幸他經過中醫三伏貼...

影／賓士才交車還沒付尾款就火燒車 消保官：不用付了 還能退訂

國道3號236K處名間交流道出口匝道外側今發生火燒車，駕駛及時逃生未釀傷亡。但經了解，事故車為1輛逾15年的二手賓士車，...

花800元包牌中威力彩17.53億 他推測一人獨得讚手法老道

今年6月26日威力彩36期連槓，後來在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。