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雷雨持續炸南部！熱帶性低氣壓這3天最靠近台灣 花東慎防大雨
明、後2天中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，周五至周末熱帶性低氣壓最靠近台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，南部、東半部雨勢增加，尤其花東需慎防部大雨。
林定宜說，各國模式預報針對熱帶性低氣壓的強弱有差異，氣象署目前預估這個熱低僅達到熱帶性低氣壓的強度，其路徑將通過巴士海峽至廣到沿海，周五至周日（19至20日）距離台灣最近，下周一（21日）持續受低壓帶影響。
針對未來1周天氣，林定宜指出，明、後2天（15、16日）受到西南風影響，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，中南部、午後個山區有較大雨勢發生機率。
周四（17日）為本周水氣最少的一天，各地大致為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但清晨至上午中南部受到海陸風輻合有零星短暫陣雨，午後大台北、各山區有較大雨勢；周五（18日）東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
周六至周日（19、20日）東半部不定時有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，尤其花東要留意局部較大雨勢；下周一（21日）持續受到低壓帶影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫陣雨的天氣型態。
溫度部分，林定宜表示，明、後2天受西南風影響，大台北地區高溫仍上看36度；另外，在熱帶性低氣壓通過巴士海峽過程中，周六、周日基隆北海岸、東半部沿海有長浪機率，提醒民眾需多留意。
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