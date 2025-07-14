移民署新住民子女培育營 媒體體驗傳遞多元聲音

移民署表示，今年的新住民子女多元文化培育營今天起登場，主題為媒體體驗，課程為期3天，盼透過媒體與文化的橋梁，鼓勵新住民子女勇敢說出自己的故事，讓社會聽見其多元聲音。

內政部移民署今天發布新聞稿表示，為發揮新住民子女語言及多元文化優勢，自民國103年起辦理不同主題的新住民子女多元文化培育營，至今已培育超過400多名優秀的新住民子女。

移民署說，今年活動主題為媒體體驗，課程內容包括跨文化媒體識讀應用、Podcast實作、文化腳本寫作，以及實地參訪教育廣播電台，鼓勵學員們創作屬於自己的「自媒體新星計畫」，打造百萬級內容影響力，展現跨文化溝通與媒體表達能力。

移民署指出，這次活動今天至16日舉行，希望在這3天的課程中，透過媒體與文化的橋梁，鼓勵新住民子女勇敢說出自己的故事，並將故事剪輯錄製成Podcast及影片，讓社會聽見其多元而獨特的聲音。

除此之外，移民署副署長陳建成也以特製「Action！拍板」揭開活動序幕，帶領所有學員一同啟動自媒體新星計畫，期許學員都有豐碩的學習成果。

移民署提到，活動首晚還特別舉辦「歷屆學員回娘家交流分享會」，邀請曾參與歷屆營隊的傑出新住民子女擔任小隊輔導員，親身分享自身成長歷程與學習經驗，讓學員們從不同視角思考新住民子女身分，在教育、文化甚至未來職涯中有更多的可能性。

移民署表示，結業式將表揚創作優秀的小組團隊，期望藉著自媒體新星計畫，厚植新一代多元文化素養，建構理解與尊重的社會，並激發新住民子女的創意潛能。