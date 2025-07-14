影／賓士才交車還沒付尾款就火燒車 消保官：不用付了 還能退訂
國道3號236K處名間交流道出口匝道外側今發生火燒車，駕駛及時逃生未釀傷亡。但經了解，事故車為1輛逾15年的二手賓士車，才付訂金並交車2天就出事，尾款是否還需付清？對此，消保官表示，不用付，還可向車商要求返還價金。
國道警察局第七公路警察大隊指出，國道3號南向236K名間交流道出口匝道外側路肩今有一輛小客車因不明原因起火，該大隊接獲報後立即調派巡邏車，並通報119，車上駕駛及時逃出，無人受傷，火勢隨後也撲滅，事故原因待鑑定釐清。
經了解，該輛事故車為一輛車齡逾15年的二手賓士車，車主表示，近期才付訂金，昨天交車讓他試開看看，因此使用臨時車牌，沒想到今天開去果農那看水果，回程竟然就發生火燒車，後續也不知道該如何處理。
對此，南投縣政府消費者保護官季嘉尚說，就一般車輛購買大致分成新車、中古車，買新車若發生重大瑕疵，尤其是火燒車，有所謂的「檸檬車條款」，只要里程數在1.2萬公里以下，或交車180天即半年範圍內都可以無條件解約、換新車。
如果是中古車，那就是回復到買賣的一般瑕疵擔保責任問題，購車後6個月內發生瑕疵，尤其是火燒車這種重大瑕疵就直接構成解約責任，解約後等於雙方回復原狀，買方能要求車商返還所付價金，燒毀的車輛就物歸原主，由買方自行取回。
但季嘉尚也提到，若購車對象並非車商，而僅是民眾對民眾的買賣關係，就不適用於「消費者保護法」，因為消保法的適用對象主要包含「消費者」和「企業經營者」，因此若是一般民眾間的私人買賣糾紛，那就回歸「民法」相關規定處理。
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