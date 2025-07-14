暑假出國「這3樣」行李最常卡關 這款商品去日本絕對不能帶

暑假出國潮來襲，雖然是老生常談但總有粗心的旅客在安檢時被迫拋棄不合航空規定的用品。根據486團購觀察，最常被詢問能否帶上飛機的前3名物品為：行動電源、隨身風扇與整髮器，這幾個大家經常攜帶出國卻也容易「卡關」的商品，一定要事先確認規格是否符合規定，避免在安檢處被迫丟棄。

行動電源不管大小都需隨身攜帶、不得托運，且電池容量須低於100Wh，若介於100Wh至160Wh間，則需事先向航空公司申請許可才能攜帶。電源本體應清楚標示容量，並建議放入隨身背包。近年行動電源造成的飛安問題頻傳，部分航空還會要求不能放置機艙行李櫃，且飛航途中不能使用。

另外，隨身風扇目前款式多使用鋰電池，若為內建不可拆卸款，容量不高者可隨身帶上機；可拆式電池則必須單獨包裝、妥善絕緣。提醒勿撕除風扇上標示電池規格的貼紙，否則可能會無法通過檢查。