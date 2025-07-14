環境部發布4類溫室氣體盤查作業指引 9月起試申報填寫

環境部於今天發布服務業、運輸業、醫院及大專校院等4類溫室氣體盤查作業指引，以協助今年公告擴大盤查對象執行溫室氣體排放量盤查作業。環境部預計9月進行申報系統試行填報。

環境部說明，今年3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療機構、大專校院及製造業納為應盤查登錄對象，為協助這群預估溫室氣體排放量在1萬噸至2.5萬噸間的納管事業，不僅針對不同行業別訂定專屬的盤查作業指引，更在「事業溫室氣體排放量資訊平台」提供簡易試算工具，快速估算約8成至9成的溫室氣體排放量。

環境部表示，考量服務業展店經營及分店眾多、運輸業以車隊汽柴油使用及車站營運為主、醫院用電量大且於麻醉或開刀時可能使用特殊溫室氣體、大專校院則具有眾多教學研究實驗室等不同特性，分別訂定4類行業別盤查指引，預計自7月中旬開始與中央目的事業主管機關合作辦理一系列輔導說明會，並於9月進行申報系統試行填報，以確保所有受納管的事業能在2026年4月30日前順利完成今年度溫室氣體排放量的盤查登錄。

環境部指出，今年公告擴大溫室氣體盤查對象，採「三不一沒有」原則，即不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。