花800元包牌中威力彩17.53億 他推測一人獨得讚手法老道

今年6月26日威力彩36期連槓，後來在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金。不過台彩透露，中獎者經過14天中獎冷靜期至今都還沒現身兌獎。據公益彩券經銷商公會前理事長何昱奇分析，這名中獎者的包牌法老道，且未和他人包牌，而是一人獨得。

他說，一般彩券商為了拉抬生意，自己也會聯合客人包牌，例如這種800元的包牌若是連續投注100組，就是花上8萬元，若是20人集資，每人只要出4千元，但是中獎機會大增。

他和開出此頭獎的「期期發彩券行」認識，以往也被邀請一起包牌，但據了解，這次並非彩券行包牌。開出頭獎後，彩券行從投注資料也未發現有其他人以包牌方式投注，因此幾乎可以確定是一人獨得。

何昱奇說，依台彩公告的資訊，這名投注者第一區6個號碼部分自選、部分電腦選，再把第二區8個號碼包牌，共花費800元。這種投注法經驗老道，它可以中了第一區後，避免第二區因未包牌而錯失頭獎。也因為把第二區都包了，才可以中了頭獎後，還可以囊括了7注貳獎（每注獎金214萬元），可謂全部進入囊中。

而第一區6個號碼部分自選、部分電腦選，有可能是投注者特別喜歡幾個號碼，因而長期固定簽，有可能是生日或某種緣由，而另幾號電腦選，就是交給電腦去隨機碰運氣。

他說，雖然中獎者尚未出現，但以往也曾遇過中獎者一直到兌獎期限壓線了才出面的，因此不必過多揣測；最好情況就是中獎者是故意未出面，而不是遺失了彩券，因為投注站和台彩都希望真的有人中獎，這樣投注站才有紅包可拿。中信也可以一路全套的服務，協助理財或是移出一部分做公益。若是真的因某些因素無人出面領彩金，彩金最後沒入公庫，那就只能充實國庫而已，其他彩券的好處都未能發揮，就有些遺憾了。

據了解，今年6月26日威力彩中獎號碼第一區「01、07、15、23、26、38」，第二區「04」，頭獎由台中市西區民生路511號1樓「期期發彩券行」開出，同一間投注站當天還另外開出7注貳獎。依照台彩所公布的的兌獎期限，必須在開獎日次日3個月內兌獎，也就是在9月26日前皆可領取。