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台漁船屢爆虐待外籍漁工 歐盟：樂見我勞動部重視強迫勞動議題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
歐盟執委會就業總署及歐盟職業安全衛生局組團訪台，與勞動部交流漁業尊嚴勞動、社會對話及職安衛議題。圖／聯合報系資料照片
歐盟執委會就業總署及歐盟職業安全衛生局組團訪台，與勞動部交流漁業尊嚴勞動、社會對話及職安衛議題。圖／聯合報系資料照片

今天歐盟執委會就業、社會事務及融合總署（DG EMPL）總署長Mario NAVA率團訪台，與勞動部洪申翰共同召開台歐盟高階對話暨第6屆台歐盟勞動諮商會議。其中針對台漁船屢爆虐待外籍漁工一事也有討論，樂見勞動部對企業盡職調查及防止強迫勞動議題的重視。

本次會議是2018年台歐盟勞動諮商會議召開以來，歐方首度由總署長層級率團與會，也是歐盟執委會自2015年以來，再次有總署長訪台。

針對遠洋漁業的勞權爭議，Mario NAVA表示，遠洋作業環境有其限制及特殊性，台灣積極執行漁業與人權行動計畫，並正在研擬國際勞工組織第188號公約（C188）施行法，盼台灣應持續推動在遠洋漁船安裝Wifi設施，並與遠洋漁工人數較多的國家透過MOU等方式，共同提升漁工權益。

Mario NAVA強調，肯定雙方多年來的交流成果，樂見勞動部對企業盡職調查及防止強迫勞動議題的重視。

洪申翰指出，本次就業總署特別邀請歐洲運輸工人聯盟（European Transport Workers’ Federation）及遠洋冷凍拖網漁船協會（Pelagic Freezer Trawler Association）的代表來台，勞動部也邀請農業部漁業署與國內長期關注遠洋漁工權益及社會對話的民間團體，包括全國產業總工會、台北新事社會服務中心、海星國際服務中心、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會，以及屏東縣漁工職業工會（FOSPI-PMFU）的代表參與，討論提升遠洋漁工作業環境的措施與建議，促進產業與漁工之對話與合作。

洪申翰說，本次漁業署報告「漁業與人權行動計畫」執行情形，並針對社會夥伴及國際批評，如遠洋漁船上長工時與剝削問題，承諾將參考ILO C188公約推動行動計畫，提升船員薪資、保險與生活條件，並設置岸上休憩設施與推動CCTV裝設，同時也會強化仲介與外籍漁船管理，並與印尼工會簽署合作備忘錄。

洪申翰表示，本次台歐盟勞動諮商會議並未針對CNN報導我國涉及虐待移工一事進行討論。

洪申翰 歐盟 勞動部

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