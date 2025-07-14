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中南部、各山區15日有較大雨勢 大台北防36度高溫

中央社／ 台北14日電
氣象署今天表示，明天偏西南風，大台北地區防攝氏36度以上高溫，中南部地區會有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各山區雷陣雨，並留意較大雨勢；週末可能會有熱帶系統影響台灣，須持續觀察。聯合報系記者林伯東／攝影
氣象署今天表示，明天偏西南風，大台北地區防攝氏36度以上高溫，中南部地區會有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各山區雷陣雨，並留意較大雨勢；週末可能會有熱帶系統影響台灣，須持續觀察。聯合報系記者林伯東／攝影

氣象署今天表示，明天偏西南風，大台北地區防攝氏36度以上高溫，中南部地區會有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各山區雷陣雨，並留意較大雨勢；週末可能會有熱帶系統影響台灣，須持續觀察。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、16日受西南風影響。15日中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後各山區也有雷陣雨，皆有局部較大雨勢發生機會；16日雨區轉為大台北、各山區午後有雷陣雨，並有局部較大雨勢。

林定宜指出，17日仍偏西南風，但水氣減少，午後雷陣雨，各地多雲到晴，相對是本週天氣較穩定的一天。

林定宜表示，目前各國模式模擬，18日起至20日台灣會受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，環境轉偏東風。18日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；19、20日東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東局部較大雨勢。

林定宜進一步說明，目前各家模式模擬熱帶系統的路徑、強度仍有分歧，較多數路徑會通過巴士海峽，但仍可能會偏北或偏南移動；而強度上會維持一片大低壓帶、增強為熱帶低壓或颱風皆有模擬，可能要等到16日前後才會比較明朗。至於下週是否會有另外的熱帶系統發展，目前仍未有較收斂的模擬，須再觀察。

溫度部分，林定宜提到，明天因西南風沉降影響，大台北地區可能會有36度以上高溫；中南部因為不定時降雨，高溫約33、34度左右。

林定宜提醒，19、20日基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島可能有長浪發生。

高溫 雷雨 恆春

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