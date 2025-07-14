2025台越醫療會議聚焦三大主軸 台灣醫界寫下跨國合作新篇章

為深化台越醫療合作並推動智慧醫療與癌症照護發展，台北榮總與越南大水鑊醫院（Cho Ray Hospital）於今年7月12日在越南胡志明市共同主辦「台越醫療論壇 2025年國際癌症研討會-傳統與現代」，吸引超過400位醫療專家與學者共襄盛舉，35位來自台越兩國的講者分享臨床經驗與創新技術。本次研討會同時由高雄醫學大學附設醫院與秀傳醫療體系共同主辦，體現台灣醫界積極響應新南向政策、推動跨國醫療合作的決心與行動力。

開幕式中，北榮院長陳威明發表專題演講，強調北榮長期致力於「以病人為中心」、「永續醫療」、「智慧創新」的核心理念，並指出此三大方向為推動醫療國際合作的堅實基礎。高醫附醫院長王照元隨後分享台灣AI智慧醫療的發展成果與應用經驗。

本次大會由北榮國際醫療中心主任劉君恕與同仁歷經逾6個月的周密規畫與整合，延續自2019年起與大水鑊醫院建立的深厚合作關係。雙方多年來持續進行雙邊互訪、臨床實務訓練與學術交流，包括北榮接受多位大水鑊醫院醫療人員進修，同時於大水鑊醫院年度學術研討會、2024年北榮於河內主辦的台越醫學論壇進行學術交流。

陳威明說，北榮與大水鑊醫院的合作歷程，正是台灣醫療實力與國際夥伴攜手追求卓越照護的最佳寫照。本次會議進一步呼應政府新南向政策精神，透過醫療作為對話與合作的橋樑，擴展國際醫療網絡。

高醫附醫院長王照元表示，透過此次台越合作平台，我們期待共同探索更具未來性的癌症臨床方向。

此會議聚焦三大主軸，包括「非侵入性癌症治療」、「手術性癌症治療」與「智慧醫療與未來趨勢」，共計37場專題演講，涵蓋重粒子放射治療、達文西機器人手術、免疫與細胞療法、肝臟移植、骨髓移植等前沿技術。另分享台灣融合傳統醫學、安寧緩和醫療及居家營養支持，以打造全人癌症照護模式。

智慧醫療專題介紹遠距醫療、AI臨床應用與健康科技創新方案，展現台灣數位健康的發展潛力。本次隨團出發的相關產業包含台灣觀光醫療發展協會、台灣東洋藥品、永立榮生醫、Bio-in 百醫有心生技股份有限公司、禾利行股份有限公司、圓展科技、慧德科技、遠東醫電科技股份有限公司等13家共襄盛舉，另有台越廠商共計46家參與活動，共同推廣我國優異醫衛產業前往該國開拓市場，促進雙邊技術轉移與產業合作。

本次會議獲衛福部、台灣事務委員會、越南衛生部及駐胡志明市台北經濟文化辦事處等單位大力支持。與會代表一致肯定此次會議為雙邊醫療合作樹立典範，並為未來深化交流奠定堅實基礎。

大水鑊醫院副院長林越中副教授（Dr. Lam Viet Trung）致詞指出，「這不僅是一場學術研討會，更是一道橋梁，讓我們持續更新最先進的醫療知識，履行醫界守護病人的共同使命。」越南工商會（VCCI）副主席武晉城先生（Mr. Vo Tan Thanh）指出，本會議展現雙邊醫療產業合作的巨大潛能，未來將有更多投資案與技術交流機會，共同推動越南醫療體系現代化。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處代表韓國瑤表示，在政府與專業機構的共同支持下，這場會議成果豐碩，展現台越在醫療合作領域的高度互信與深厚基礎。駐馬來西亞衛福部專委吳玲瑩說，此次會議相當盛大，從規畫、醫療專業知識呈現、國內醫療廠商展示、與會人士參與度及現場交流，體現主辦單位執行衛福部新南向醫衛合作與產業鏈發展計畫之落實與努力深耕。相信共同合作勢能展現我國醫療專業，更能促進臺越雙方醫療交流合作。

北榮感謝所有共同主辦單位、講者、醫界夥伴與與會嘉賓的熱情參與。未來本院將持續以「人本、卓越、智慧、共好」為願景，與國際夥伴攜手共創全球健康照護新未來。