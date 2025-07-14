廣穎推出全新磁吸無線行動電源WP10 五大亮點一次看

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通 (4973)今日正式推出全新磁吸無線行動電源 WP10，結合15W 無線快充、20W USB-C PD 有線快充、支援三台裝置同時充電，以及創新的可調式折疊支架設計，為日常與行動生活提供更靈活、便捷的充電體驗。

廣穎強調，全新磁吸無線行動電源 WP10有五大亮點。

首先是多功能設計，滿足多場景使用：WP10不僅是一款行動電源，更是結合高效能與實用功能的智慧充電解決方案。其內建的折疊式支架設計支援多角度調整，讓使用者在用餐、開會、追劇或遠距會議時，皆可輕鬆達成邊充邊用、解放雙手的便利體驗，轉化任何場所為行動辦公室或娛樂場域。

其次是一充三更便利，行動不斷電：WP10 內建 10,000mAh 容量，支援高達 15W 的無線快充及 20W USB-C PD 快充，有效縮短充電時間，30分鐘即可為多款裝置充電至約50%電量。此外，WP10支援 USB-C、USB-A 及無線三種輸出方式，可同時為三台裝置充電，滿足多設備使用者的需求。

第三強力磁吸設計，穩固無負擔：搭載10N等級磁吸力（約等同於1公斤抓力），WP10能牢固吸附iPhone 12以上系列與支援Qi標準的無線裝置（如 AirPods）。即便在使用保護殼的情況下也能快速對位、穩定充電，部分厚殼手機則建議注意吸附力影響。搭載強力10N磁吸設計，提供穩固貼合感受，並結合可調式支架，輕鬆應對邊吃飯邊看片、隨時視訊、拍攝內容等生活情境。

第四是全面搭載SP專利smartSHIELD™ 安全防護技術，有效防止過充與短路，外殼採用V-0 等級阻燃材質，並通過 BSMI、CE、RoHS等多重安全認證，內部採用高效散熱設計，確保長時間穩定使用，優於同級產品。

第五輕巧便攜，通過飛安規範WP10配備清晰標示的38.5Wh電量顯示，符合國際航空攜帶標準（低於 100Wh），並具備 LED 狀態指示燈，適合商務人士與旅遊族群隨身攜帶。