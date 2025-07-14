守護孕婦胎兒健康 高市推動周產期轉診共同照護

為提升高風險孕產婦與新生兒的照護品質，高雄市衛生局今天宣布結合醫界推動「周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫，藉由跨院所協同合作機制，打造更安全、穩定的孕產照護服務模式。

高雄市衛生局委託台灣周產期醫學會，結合高雄市4家醫學中心及4家新生兒出生數高的生產院所，今天舉辦「高雄市周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫啟動說明會，宣布共同推動「周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫。

衛生局長黃志中在會中表示，台灣持續面臨少子化挑戰，強化母嬰孕期間的健康，減少極低體重早產兒產生造成的死亡，藉由完善的醫療分級制度與跨層級、更緊密的整合照護模式，有助降低孕產婦、胎兒及新生兒的死亡率。

黃志中說，今天啟動的轉診試辦計畫推動，可讓接生院所降低照護風險，醫學中心的介入則確保每位高風險妊娠可獲得更妥善照護，所有醫療人員共同合作創造三贏，也期待這項試辦計畫能擴大至全高雄的院所都能參與。

衛生局表示，這項試辦計畫就是建立更明確、及時、雙向的轉診照護機制，確保所有孕婦與新生兒在關鍵時刻獲得最適切的照護。

為協助一般產檢院所發現產婦高危險指標，計畫也研擬產婦7項及胎兒5項的高風險轉診指標，只要產婦在一般產檢院所發現符合所列指標，即可透過綠色通道（特定門診）轉診至醫療資源較豐富的醫學中心共同照護。