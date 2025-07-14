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30多歲粉領晚期荷爾蒙陽性乳癌 新藥助攻重返日常

中央社／ 台北14日電

年僅30多歲的Wendy（化名）確診轉移性荷爾蒙陽性乳癌，接受標準治療、多次化療，身體常感不適，經病理報告確認屬於HER2弱陽性乳癌，改為接受新一代ADC治療，助攻重返日常。

許多乳癌病友走進診間，最關心的除了數據報告，還有「我還能工作嗎？」、「能不能繼續每天接送小孩？」的考量。林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶今天透過新聞稿表示，現在是與癌共存的時代，面對乳癌不再只有硬撐與害怕，即使是第4期乳癌，5年存活率也有約4成。

乳癌治療目標不再只是延命，而是讓生活可繼續，生活品質可維持，對站在多條治療分岔路口而猶豫不決的病友，台北榮總癌症防治科主任趙大中表示，藥物副作用太強，病人連日常都難以應對，往往會懷疑治療的價值與意義，現今治療趨勢更重視個人化調整，控制病情同時有生活品質。

趙大中指出，從新一代抗體藥物複合體（ADC）問世，到HER2弱陽性亞型的新分類，以及健保今年2月起逐步給付，乳癌治療正朝向以病人為中心的方向邁進。新一代ADC結合標靶與化療，能精準鎖定特定癌細胞，再加上旁觀者效應毒殺鄰近其他癌細胞，擴大治療範圍也降低全身副作用。

趙大中表示，以往HER2標靶藥物只對HER2陽性病人有效，新藥在臨床證實即便癌細胞僅表現少量的HER2，也可能對治療有反應，科學界進而發展出「HER2弱陽性」乳癌的新分類。以往部分病人會被歸類為荷爾蒙陽性或三陰性乳癌，最新研究發現，超過半數是屬於HER2弱陽性。

郭玟伶指出，多虧科技發展，許多治療中的癌症病人走出診間後，外觀上看不出是病人。乳癌治療不再是單一路徑，而是根據個別病人需求與身體狀況，採取更彈性多元化的選擇。提醒病友主動觀察自身狀況，治療期間出現不適異常，務必在回診主動告知醫師，即時調整治療策略。

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