優化新貨運園區效率 桃機舉辦首場座談推動跨單位共同作業規範
桃園國際機場公司為提升整體貨運作業效率，日前舉辦首場「新貨運園區共同作業規範交流座談會」，邀集產官學共計32個單位人員與會出席，會議中針對未來新貨運園區發展方向進行意見交流，以利後續推動建立桃園國際機場新貨運園區的共同作業規範，促進貨運產業朝向高效率作業發展。
機場公司副總經理余崇立表示，桃園機場在國際機場協會（Airports Council International,ACI）公布之2024年全球機場貨運量排名第10。2024年航空總貨運量達227.1萬噸，除較2023年211.3萬噸成長7.5%外，更較2019年218.2萬噸成長4.06%，充分展現桃園機場在國際航空貨運網絡中的關鍵地位，亦凸顯我國航空產業對全球供應鏈穩定的重大貢獻。
機場公司指出，本次會議於7月9日下午舉行，由台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）擔任執行單位，座談議題涵蓋操作流程優化、法規盤點及實務挑戰等面向，經由產官學界共同交流研討，對於如何面對未來貨運產業快速變遷與作業標準提升的需求，彼此提供看法意見，以供研擬建立相關作業規範之參考。
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