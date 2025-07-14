國內唯一口服「鋅康錠」缺藥 食藥署：難以估計何時恢復供應

鋅是人體必需的微量元素，如果缺鋅，會導致生長遲緩、影響性功能、皮膚易過敏或起紅疹、免疫功能變差等。鋅缺乏狀況嚴重者，醫師視情況開立鋅補充劑，不過，國內「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）」目前缺藥，食藥署表示，尚無法預計恢復正常供應時程。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，有關鋅康錠78毫克（衛署藥製字第040825號）目前的供應情形，製造商皇佳化學製藥股份有限公司於今年1月自行通報原料藥(API)的運送有問題，要新增原料藥，所以舊的原料藥目前控貨中，藥品無法充足供應。

林意筑說，新的原料藥需要提出申請以及送審GMP相關文件，鋅康錠78毫克藥品的原料都是進口，因原物料問題目前控貨中。另外，國內各醫院的庫存藥要優先給門診病人，關於鋅不足的補充，也可以使用硫酸鋅注射液，這項藥品可列為替代品。

考量到口服的便利性，林意筑指出，口服藥會先留給門診病人使用，而現在所有的量都在醫療院所，所以廠商手上已經沒有鋅康錠78毫克。關於鋅不足的補充，主要還是看臨床醫師對病人的整體評估，皮膚科、泌尿科等某些專科比較需要。

食藥署網站公布另一項有關「鋅寶錠（葡萄酸鋅）」的供應，該藥品許可證持有廠商已切結不得製造，目前無供應。林意筑表示，廠商因為資料審查及營業考量，已經切結自112年中已不得製造，所以目前國內唯一口服鋅劑已剩「鋅康錠」。

亞東紀念醫院家庭醫學部主任陳志道表示，如果是缺鋅程度輕微，可以多攝取海鮮、全穀類、乳製品和雞蛋，但膽固醇過高的人要忌口，或改以清蒸或水煮等較健康的烹調方式。若有生長發育、免疫功能、傷口癒合等問題，可至家醫科驗血清鋅的濃度，評估調整飲食或補充品的使用。