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環境部發布4類擴大碳盤查指引 預計9月試申報

中央社／ 台北14日電

環境部今天發布服務業、運輸業、醫院及大專校院等4類溫室氣體盤查作業指引，協助今年公告擴大盤查對象執行盤查作業，將舉辦輔導說明會，並於今年9月進行申報系統試行填報。

環境部今年3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療機構、大專校院及製造業納為應盤查登錄對象。

環境部指出，為協助這群預估溫室氣體排放量在1萬噸至2.5萬噸間的納管事業，不僅針對不同行業別訂定專屬的盤查作業指引，更在「事業溫室氣體排放量資訊平台」提供簡易試算工具，利用該工具搭配操作手冊，能協助業者透過年度用電量及用油量等活動數據，快速估算約8成至9成的溫室氣體排放量。

此外，環境部已與台電公司協商，若業者願意提供授權書，後續也可協助業者於資訊平台直接查詢業者電號用電量。

環境部表示，考量服務業展店經營及分店眾多、運輸業以車隊汽柴油使用及車站營運為主、醫院用電量大且於麻醉或開刀時可能使用特殊溫室氣體、大專校院則具有眾多教學研究實驗室等不同特性，分別訂定4類行業別盤查指引。

環境部說明，指引編撰過程中也廣泛徵詢各界意見，以服務業而言則提供百貨、旅館、便利商店、超級市場、量販店、資訊服務及電信業等範本供業者依循。

環境部預計自7月中旬開始與中央目的事業主管機關合作辦理一系列輔導說明會，並於今年9月進行申報系統試行填報，以確保所有受納管的事業能在明年4月30日前順利完成今年度溫室氣體排放量的盤查登錄。

環境部強調，碳盤查是減碳的基石，也是落實排放管理與減碳措施的重要基礎，今年公告擴大溫室氣體盤查對象，採「3不1沒有」原則，不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

環境部 減碳 服務業

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