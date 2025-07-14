CNN報我漁船虐待移工 遠洋漁業公協會：反對產業遭刻意妖魔化

台灣遠洋漁業多次被國際點名違反漁業人權權益，去年38歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（CNN）控訴，去年在台灣遠洋漁船工作時遭嚴重虐待，手掌受傷一個多月才返台就醫，導致失去兩根手指部分指節，且事後遭解雇未獲補償。遠洋漁業公協會今透過聯合聲明指出，台灣為亞洲少數積極推動制度性人權改革的漁業國家，反對將個案簡化為「制度性奴役」的結論。

近來媒體報導關注遠洋漁業外籍漁工人權議題，其中美國CNN報導《台灣遠洋漁業陷虐待、傷亡與剝削指控》指控我國遠洋漁業涉及剝削、傷亡與拖欠薪資，引發國內外高度關注。

遠洋漁業公協會今透過聯合聲明指出，媒體引用已結案的個案，將其作為當前產業常態代表，且未查證後續處置與無視制度改革的努力，對產業造成嚴重誤導與汙名，實不客觀。 台灣為亞洲少數積極推動制度性人權改革的漁業國家，產業公協會除配合政府政策外，更主動建立跨國合作框架，也為亞洲少數推動由工人代表與雇主協商簽署「團體協約」（Collective Bargaining Agreement，CBA）的國家之一。

在遠洋漁業公協會與印尼漁工工會（SPPI）共同倡議下，已成功簽署第2次跨國團體協約，聚焦於建立公平僱用機制、外派費用透明化、健康檢查制度、上船前訓練、升遷制度及爭議處理等。雙方依誠信原則執行並持續優化，以保障漁工與業者雙方權益及穩定性。

該聲明表示，在漁業人權權益維護與提升努力中，仍可能發生少數影響船員權益的不當個案，這些都是慘痛卻寶貴的負面教材，將嚴肅面對並積極改進，確保所有漁工獲得尊重與公平對待。同時，對於少數陳年個案，堅定認為不應無限冷飯熱炒，更不容有心人士透過媒體刻意妖魔化遠洋漁業、抹滅業者長期的努力與成就，刻意形塑遠洋產業的不當負面形象。

該聲明指出，遠洋工作條件艱辛，遠洋公協會理解國際社會對外籍漁工處境的關切，但反對將個案簡化為「制度性奴役」的結論，主張勞動條件應以制度治理、跨國合作與持續改善為本；工人權益保護需工會、業者、政府、來源國及民間團體共同努力，避免單一指控否定整體努力。