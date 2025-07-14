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補充鋅口服藥短缺 食藥署：優先保留門診病人使用

中央社／ 台北14日電

食藥署西藥供應資訊平台近期公布，鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）出現短缺，這款藥物是作為鋅不足的補充，廠商正在新增原料藥來源，目前控貨中，院內庫存優先保留於門診病人使用。

衛生福利部食品藥物管理署11日於西藥醫療器材供應資訊平台公告，皇佳化學製藥股份有限公司「鋅康錠78毫克（葡萄酸鋅）ZINCO TABLETS 78MG（ZINCGLUCONATE）“ROYAL”（衛署藥製字第040825號）」，錠劑藥物短缺相關資訊，供臨床端參考。

食藥署藥品組副組長林意筑今天接受媒體聯訪表示，這款藥品主成分為ZINC GLUCONATE，並非藥事法第27-2條必要藥品，藥品許可證核准適應症為「鋅不足之補充」。廠商今年初主動通報，由於原料藥出問題，正在申請許可證新增原料藥來源，食藥署收到文件後將儘速審查。

林意筑指出，目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程，廠商手邊已無庫存，所有量都在醫療院所。經臨床端評估，在短缺期間，建議由專業醫療人員評估，依病人臨床需求選擇其他合適替代治療；為了病人便利性，建議各醫療院所視院內庫存量，將短缺品項優先保留於門診病人使用。

林意筑表示，適應症是鋅不足補充的藥品，還有硫酸鋅注射劑等可以選擇，建議使用替代品項。至於「鋅寶錠（葡萄酸鋅）」供應，該藥品許可證持有廠商在民國112年已切結不得製造，目前無供應，現在國內同成分同劑型的口服含葡萄酸鋅藥品，僅剩下鋅康錠許可證尚可供應。

食藥署 庫存

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