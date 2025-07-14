快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

吃米飯會變胖？ 營養師：適量全穀雜糧可降29%罹患糖尿病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
碳水化合物是人體重要的能量來源，營養師提醒，吃對碳水食物比少吃更重要。本報資料照片
碳水化合物是人體重要的能量來源，營養師提醒，吃對碳水食物比少吃更重要。本報資料照片

吃飯好還是吃麵好？許多人一聽到澱粉，直呼是「飲食控制的大敵」，幾乎完全戒斷、希望快速瘦身。董氏基金會指出，碳水化合物是人體需要的三大營養素之一，更是主要熱量來源；如果完全不吃，短期內可能體重明顯下降，但長期下來會影響身體正常功能運作，包括代謝紊亂。

董氏基金會食品營養中心針對2018年「刺胳針公共健康」（The Lancet Public Health）的一項研究，說明低碳水化合物的重要性，該研究追蹤超過1.5萬名成人長達25年，發現碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係，攝取過多或過少碳水化合物都可能提高死亡風險，而最理想的攝取比率為總熱量的50%~55%。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，「吃對」碳水食物比「少吃」更重要，攝取過多精製澱粉會影響血糖控制，選擇適量富含膳食纖維、植化素、維生素與礦物質的糙米、全燕麥、全小麥等全穀類，有助於降低身體發炎反應，進而降低罹患慢性疾病風險。

許惠玉以2025年「美國醫學會網路公開雜誌」（JAMA Netw Open）的文獻為例，報告分析超過4萬7000名女性33年的飲食習慣，發現每多攝取10%總熱量的全穀雜糧、水果、蔬菜等高品質碳水化合物，最多攝取總熱量55%的碳水化合物，可增加31%健康老化的機率，並且能保持良好的身心狀況。

但是，每多攝取10%總熱量的含糖飲料、甜點、白麵包等精製碳水，則會會下降13%健康老化的機率。另外，2020年「英國醫學期刊」（The BMJ）研究指出，每周吃2碗以上全穀物與每個月吃少於1碗的人相比，能降低29%罹患糖尿病的風險。

現代人外食機會高，容易攝取過多澱粉，許惠玉強調，如果沒有糙米或其他全穀類可選擇，建議搭配蔬菜、豆製品、蛋或肉類等一起食用，有助於延緩血糖上升，並增加飽足感。預防慢性病不是刻意少吃澱粉，而是學會聰明吃碳水化合物並建立均衡飲食習慣，才是長久之計。

許惠玉提醒，市面上標榜「米線」、「米粉」的產品，名稱雖然有「米」，但實際原料可能混入許多樹薯粉、玉米粉等精製澱粉來源，選購時應仔細查看成分標示。而五穀粉雖然有益健康，但市售五穀粉通常經過研磨，使澱粉結構被破壞，消化吸收速度加快，反而可能讓血糖上升更快，不宜過量。

風險 死亡率

延伸閱讀

常見「1蔬菜」鈣含量大勝牛奶 營養師推：補鈣還可控制熱量

小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

睡太少、太多都不行！ 研究顯示：每天睡7至8小時 罹糖尿病風險最低

單吃白吐司竟比塗奶油吐司更容易發胖？糖尿病專科醫解析原理

相關新聞

CNN報我漁船虐待移工 遠洋漁業公協會：反對產業遭刻意妖魔化

台灣遠洋漁業多次被國際點名違反漁業人權權益，去年38歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（CNN）控訴，去年在台灣遠...

豆腐不是按「斤」賣？她被老闆娘嘲笑 網曝正確問價法

去菜市場買菜時，想購買豆腐應該如何詢價呢？一名網友發文，稱他去菜市場買豆腐，詢問老闆娘豆腐「一斤」多少，卻被對方嘲笑，表示豆腐沒人在用斤賣的，對此，網友們紛紛提供去菜市場買菜問價的技巧。

吃米飯會變胖？ 營養師：適量全穀雜糧可降29%罹患糖尿病風險

吃飯好還是吃麵好？許多人一聽到澱粉，直呼是「飲食控制的大敵」，幾乎完全戒斷、希望快速瘦身。董氏基金會指出，碳水化合物是人...

颱風窩形成中 賈新興：16日起不只一個熱帶系統恐發展

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起到月底前...

非首例！男子月台跳上自強號車廂夾縫「苦撐7分鐘」板橋站下車逃離

繼今年4月有乘客欲以攀附在台鐵448次太魯閣列車第3、4節車廂連接器，一路搭回羅東，但撐了5站後就遭汐止站運轉員發現後，...

颱風毀雞舍產量減 蛋價今起再漲3元

丹娜絲颱風重創中南部農漁畜產區，菜價、蛋價均連連上漲，台北市蛋商公會今天表示，蛋價即起調漲3元，每台斤批發價由35元調漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。