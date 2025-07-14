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颱風窩形成中 賈新興：16日起不只一個熱帶系統恐發展

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興指出，15日苗栗以南有局部短暫陣雨，午後竹苗以北山區、北北基宜及花東山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
賈新興指出，15日苗栗以南有局部短暫陣雨，午後竹苗以北山區、北北基宜及花東山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起到月底前環境有利颱風生成，需特別觀察16日起，菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢，目前還沒有什麼系統， 但16日起可能發展，且可能有兩個系統。

賈新興指出，歐洲預測和歐洲AI預測模式顯示，18日起菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩，16日起颱風發展很有機會，歐洲AI預測相似，其中有一個菲律賓東方外海熱帶系統會發展，預測往西從巴士海峽到南海移動。23-28日另有一個熱帶系統可能發展，預測往沖繩跑。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興指出，百合颱風14日半夜到15日會影響日本北海道一帶。此外，日本九州和南韓有明顯低氣壓系統，天氣都很不穩定，此系統即將離開南韓，但日本九州天氣仍不穩定。 

最近天氣，賈新興指出，15日苗栗以南有局部短暫陣雨，午後竹苗以北山區、北北基宜及花東山區有局部短暫陣雨。16日台中以南有零星短暫陣雨，午後各地山區、嘉義以南、北北基宜及花東山區有零星短暫陣雨。17日清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有局部短暫陣雨，北北基及宜花東山區亦有零星短暫陣雨。

賈新興指出，18日午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨， 北北基亦有零星短暫雨。18日晚起至19日有受颱風外圍環流影響的機率，大台北東側、基隆、宜花東及屏東有陣雨，午後雲林以南轉有局部短暫雨。20日花東及台南以南有陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。

此外，21日新竹以南及花東有局部短暫雨，午後桃園以南及宜蘭有局部短暫陣雨，北北基亦有零星短暫陣雨。22日大台北東側、基隆、宜花及屏東有陣雨，午後各地轉有局部短暫陣雨。23日台中以北及宜花東有陣雨，彰化以南亦有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶系統發展中。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
熱帶系統發展中。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

颱風 賈新興

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