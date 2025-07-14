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非首例！男子月台跳上自強號車廂夾縫「苦撐7分鐘」板橋站下車逃離

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
繼今年4月後，今上午再發生旅客攀附在列車車廂夾縫事件。聯合報系資料照
繼今年4月後，今上午再發生旅客攀附在列車車廂夾縫事件。聯合報系資料照

繼今年4月有乘客欲以攀附在台鐵448次太魯閣列車第3、4節車廂連接器，一路搭回羅東，但撐了5站後就遭汐止站運轉員發現後，今上午再發生一名男子，竟從月台跳上台鐵樹林站272次自強號列車車廂夾縫，苦撐7分鐘直到列車停靠板橋站才下車逃離。

今上午7時01分台鐵272次自強號自樹林站準時駛出時，1名男性旅客竟從月台開始追著列車跑，最後跳上該列車第1、2節車廂夾縫，並攀附列車駛離，據了解，該男攀附7分鐘後，直到列車停靠板橋站才下車逃離。

台鐵值班人員第一時間通報控制員、路警、及臨站板橋站協助，經板橋站確認，該名旅客於板橋站下車。目前台鐵已將影像移交路警，後續交由警方協助尋人。

這種行徑已非首次發生，今年4月就有一名男性旅客搭乘台鐵448次太魯閣列車，在南港站下車購物後返回發現車門已關，竟異想天開攀附在第3、4節車廂連接器，欲一路搭回羅東，結果撐了5站後遭汐止站運轉員發現，緊急通報列車在七堵站臨時停靠，該名男子也因體力不支落軌。

根據「鐵路法」第57條第2項規定，「行人不得侵入鐵路路線」，及第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，可處該名旅客1500元以上、7500元以下罰鍰。

車廂 台鐵

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