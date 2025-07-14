颱風毀雞舍產量減 蛋價今起再漲3元

丹娜絲颱風重創中南部農漁畜產區，菜價、蛋價均連連上漲，台北市蛋商公會今天表示，蛋價即起調漲3元，每台斤批發價由35元調漲至38元，產地價在周三將由每台斤25.5元調漲至28.5元。全國養雞協會則重申，批發價與產地價無論調漲或調降均價差達9.5元，產地價應由養雞協會統一報價，如此才能維護蛋農收益。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，本次調漲是因為颱風毀壞部分產區的雞舍，使得雞蛋產量部分減少，因此開會決議調漲蛋價，即日起每台斤批發價由35元調漲至38元，產地價在周三將由每台斤25.5元調漲至28.5元，預計1到2周後產量就會開始回穩。

然而蛋價多年來均是批發價先調漲，之後產地才漲，全國養雞協會副理事長林漢章指出，蛋商報價制度既不公平又不合理，批發價永遠都是產地加9.5元，利潤永遠不變；大運輸減3元是產地價，大運輸利潤也永遠不變，而報蛋價永遠都是產地價慢漲先跌，以及過年紅盤價等，這是極不合理的報價制度。

林漢章說，雞蛋產地價的報價應該是由養雞協會跟蛋雞組聯合報價，而非由北市蛋商公會來執行。農業部畜牧司指出，近期將召開會議同雙方討論和協議。

根據最新丹娜絲颱風及豪雨農業災情報告畜產損失，目前估計損失金額3455萬元，受損畜禽主要為雞43.8萬隻，受損金額3171萬元，其次為豬、鵝及鴨等。