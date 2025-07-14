丹娜絲颱風走了生蚵每台斤190元 蚵農說出沒回跌空間原因

丹娜絲颱風的風浪和豪雨讓彰化沿海牡蠣縮小，產地價維持每台斤190元，未隨風災漲價；吳姓蚵農今表示，彰化蚵棚沒什麼損壞，颱風豪雨造成的差異在於牡蠣變小，天氣穩定可望恢復正常但價格不可能回跌。

彰化沿海牡蠣現剝現賣每台斤190元，若賣到外地加運費為每台斤200元，攤販市場出售未泡水牡蠣每台斤250元，泡水的經稀釋牡蠣數量減少，每台斤約200元。家庭煮夫、主婦可發現牡蠣變瘦，不如風災前肥大。

吳姓蚵農說，風災沒改變牡蠣價格，甚至比春節時候每台斤200元還便宜；牡蠣價格近年節節上升全因原料、人工等成本增加，從養殖牡蠣的蚵串本來雇工串蚵殼每串50元至60元，現在100元，綁蚵串的蚵柱每根原本20元至30元上漲到50元，雇工剝牡蠣每台斤25元增至30元，各項成本層層疊疊，使牡蠣每台斤產地價190元。

他說，丹娜絲颱風雖消失得無影無蹤，風災時豪雨及後續下雨從內陸沖到大海改 變海水清澈度和鹹度，目前水質不好，牡蠣無法正常生長，若天氣良好，預計兩周後牡蠣可復胖。

芳苑新住民協會理事長毛艷的夫家養蚵兼零售，她表示，氣候變遷不利養殖牡蠣，加上養殖人力不足又老化，使牡蠣育成雪上加霜，產地價只有高和更高，現今每台斤190元，沒回跌空間。

漁業水產養殖研究資料顯示，風雨改變海水環境，牡蠣感受生存被威脅會釋出精、卵延續下一代，因此變瘦，待環境回復正常，牡蠣會長胖。