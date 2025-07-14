豆腐不是按「斤」賣？她被老闆娘嘲笑 網曝正確問價法

去菜市場買菜時，想購買豆腐應該如何詢價呢？一名網友發文，稱他去菜市場買豆腐，詢問老闆娘豆腐「一斤」多少，卻被對方嘲笑，表示豆腐沒人在用斤賣的，對此，網友們紛紛提供去菜市場買菜問價的技巧。

一名網友在PTT發文，表示他近日去菜市場買菜時，看到一間店面有販賣豆腐，於是詢問老闆「豆腐一斤多少？」，想不到卻被老闆娘嘲笑，表示豆腐沒人在用斤算價的，都用一塊一塊算價的，只有中國大陸才有賣斤的。

但原PO表示，另一間店有用斤賣，一斤20元，但這一間店面卻用「塊」來算價，一小塊15元，兩小塊25元，讓她感到很困惑，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友透露去菜市場買的正確問價方式，「去市場買，我都直接問怎麼賣，有時候算斤有時候算一盤，有時候算一板，有時候算一顆，都不一樣」、「其實問法可以稍微改一下，改成問說豆腐怎麼賣就好，比較不會有不知道單位或是計價方式的問題」、「你太少出門買菜？一般都問怎麼賣就好，比較不會有錯」。

也有內行網友透露豆腐計價方式，「老實說台灣超市也好市場也好，都是整塊在賣，就連包裝好的火鍋豆腐雞蛋豆腐也是，你可以遇到賣斤的也是很奇葩」、「板豆腐的確很少稱斤賣，因為這是會出水的東西，有時候壓比較乾有時後壓比較濕，稱斤賣大家都會有意見」、「買豆腐都是算板的，多買幾次就好，這種都是約定，你真的稱重他們也不會算」。