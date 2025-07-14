南韓熱浪侵襲引爆瘧疾疫情 羅一鈞：前往「4危險區」需評估預防投藥

南韓爆發瘧疾疫情，據當地統計，今年到7月初，已發生240例本土瘧疾病例，目前坡州市、高陽市、漣川郡已發出瘧疾警訊。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，國人較少知道南韓仍有瘧疾疫情，其實，每年7至9月是南韓瘧疾高峰期，且最近有熱浪侵襲南韓，有助於瘧蚊活躍。他建議，若是夏季打算前往上述流行地區登山、露營，應於行前就醫評估是否預防投藥。

疾管署副署長羅一鈞說，南韓每年有數百例本土瘧疾病例，主要發生在與北韓邊境接壤的京畿道北部、江原道北部，2023年共有747例，創2011年（826例）以來新高，2024年仍有713例，都是以京畿道北部為多，今年到7月初共計240例，較前兩年同期為低。

瘧疾主要感染地區是京畿道的坡州市、漣川郡、高陽市，和仁川市的江華郡。因此，京畿道對位於邊境的坡州市、高陽市、漣川郡已發出瘧疾警訊。

羅一鈞說，國內自1999年將瘧疾列為法定傳染病以來，未有任何自韓國境外移入瘧疾的個案，與北韓接壤的邊境地區也非國人旅遊常去地點，但由於感染間日瘧風險主要在江原道北部地區、京畿道北部地區、仁川市（通往非武裝區），建議至前述風險地區旅客採取防蚊措施。

特別是戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用防蚊蟲劑。也請選擇有空調、紗窗的旅館，或懸掛蚊帳(確認無破洞)，必要時噴灑環境用殺蟲或防蚊劑。

羅一鈞建議，近期要前往南韓旅遊者，若要預防投藥，建議前往上述流行地區登山露營者，應到旅遊醫學門診和醫師討論是否要瘧疾預防投藥。