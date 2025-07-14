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偽造車牌重罰7.2萬原訂明上路 新制急喊卡交通部曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
偽造車牌事件層出不窮，交通部修法加重處罰，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰7.2萬，新規定原訂7月15日上路，但交通部稍早表示，由於準備作業尚未完成，確定延後上路，實際時程未定。聯合報系資料照
偽造車牌事件層出不窮，交通部修法加重處罰，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰7.2萬，新規定原訂7月15日上路，但交通部稍早表示，由於準備作業尚未完成，確定延後上路，實際時程未定。聯合報系資料照

偽造車牌事件層出不窮，交通部修法加重處罰，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰7.2萬，並當場移置保管該車輛且牌照扣繳；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯等3樣態，車輛將沒入拍賣銷毀，新規定原訂7月15日上路，但交通部稍早表示，由於準備作業尚未完成，確定延後上路，實際時程未定。

鑑於使用偽造、變造車牌行駛的違規案件有增加趨勢，立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例第12條條文，提高偽造車牌相關罰則，交通部也配合預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

修法內容新增汽車使用偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，可重罰7.2萬元，並當場移置保管車輛；牌照吊扣期間行駛，機車原罰5400元至8100元、汽車原罰7200元至1萬800元，均直接加罰至3.6萬元，並當場移置保管車輛、吊銷牌照。

針對未領用牌照行駛、報廢登記的汽車仍行駛、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、汽車未領用有效牌照於道路停車，或號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛等，罰款也直接拉高至3.6萬元。

汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3.6萬元；非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，可開罰駕駛人3.6萬元。

交通部公共運輸及監理司長林福山稍早表示，交通部原報院建議7月15日修法上路，但因此次修正罰鍰分類較多，且另有累犯不同計算規定，以及增加多項車輛移置保管規定，公路監理裁罰資訊系統調整測試、相關車輛移置保管執法準備、教育訓練等，均較原預期所規畫時程需再多些時間，交通部於施行準備作業期間將持續加強防制宣導，並待完成施行準備作業後施行，實際時程目前未定。

修法 位置 交通部

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