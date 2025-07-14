盼解決人力荒！外籍生旅宿實習資格再鬆綁 英語、華語科系也納入

旅宿業缺工遲遲未解，交通部觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，擴大來台實習學生的科系資格、要求雇主需替學生投保，盼吸引更多學生來台解決人力荒；另避免「假打工真賣淫」等類似事件，也要求實習學生至少需完成1學期的學業。

旅宿業缺工已久，為解決人力荒，除觀光科系僑外生可於旅宿業工作，勞動部去年8月也開放非觀光科系僑外生，經80小時以上訓練可取得任職資格；此外，觀光署今年也修法放寬外籍生來台實習時間為學制的二分之一，但根據觀光署統計，旅宿業人力缺口仍約有6000人。

觀光署說明，本要點是為擴大來台實習外籍學生科系資格，從原先僅限旅宿、餐飲或觀光相關科系學生，放寬為「旅宿、餐飲、觀光、運動休閒、管理、華語或英語相關科系學生」，且為保障外籍生來台實習權益，此次修正也要求實習單位應為外籍生實習期間投保適當的保險。

為避免外籍人士假冒學生身分藉由實習管道來我國打工，出現「假打工真賣淫」等類似事件，觀光署指出，本要點修正新增來台實習的外籍生資格相關限制，要求其讀學校應列入教育部參考名冊，且至少需完成一學期學業，未列入名冊者，也應為該國政府所認可，另外，今年起雖放寬來台實習時間為學制的二分之一，但申請仍以1次為限。

觀光署進一步表示，為督促實習單位保障外籍實習生權益，並防治人口販運情事，此次修正也新增懲處規定，包含實習單位若未盡管理義務，經通知限期改善後仍未改善，或有其他足以認定違反公序良俗、危害國家安全、公共利益、國民健康或有發生重大職業災害危險之虞者，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，3個月至2年內不受理其申請外籍生實習。

若發生實習單位若所送文件虛偽不實、外籍生有行蹤不明或從事與簽證目的不符活動情形，實習單位未主動通報等情況，均依上述違反規定方式裁處；另外，實習核准函遭撤銷或廢止致須遣返，所產生的機票費及等待期間其他費用，則由實習單位自行負擔。