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林俊傑心臟出了問題戴手環監測 台大醫：突感心臟沉下去別輕忽

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林俊傑去年4月，被診斷心臟出了問題，每天要靠藥物維持，且被粉絲發現，他戴著監控心率的手環。圖／摘自臉書
林俊傑去年4月，被診斷心臟出了問題，每天要靠藥物維持，且被粉絲發現，他戴著監控心率的手環。圖／摘自臉書

歌手林俊傑上月底在北京鳥巢，舉辦9場「JJ20 FINAL LAP」世界巡演，13日是最終場，他拋出震撼彈，坦言心臟去年出了問題。他說，去年4月，自己被診斷心臟出了問題，每天要靠藥物維持，當下相當震驚。

林俊傑說：「從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號， 突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。」粉絲也發現他最近手上都戴著監控心率的手環。

台大醫院心臟內科主治醫師王宗道說，不清楚林俊傑罹患何種心臟疾病，但若從媒體報導，其疑似有配戴監測心律裝置，研判為心律不整的問題較高，發生原因可能是壓力過大、睡眠不足、精神疲憊，或冠狀動脈疾病、病毒感染、酒精等刺激性飲料影響，造成心房或心室早期收縮，造成心跳過快、過慢等症狀，患者有時會感覺心臟跳動時，「心臟突然有沉下去、頓一下的情形」。

王宗道說，心房或心室早期收縮多發生在65歲以上年長者，其占比約為5%，65歲以下年輕族群，占比僅約1至2%，但若症狀嚴重時，不論年長者或年輕族群，均可能爆發心房顫動，此時引發中風機率較一般人暴增5倍，必須十分小心。建議心律不整的患者，確實應配戴手錶、手環等監測裝置，該裝置可以監測心律不整、心房顫動，很有幫助。

「一旦出現心律不整，最重要的是，必須找出原因加以預防，但有時有不見得可以找到的原因。」王宗道指出，一般來說，最常發生心房或心室早期收縮，引起心律不整的時機多為感冒後，因體內遭到病毒感染，心臟功能變差，因此，務必要預防感冒多加注意。至於，冠狀動脈狹窄等心血管因素，由於林俊傑還很年輕，研判應不是此類因素。

另，二尖瓣閉鎖不全、二尖瓣狹窄等瓣膜問題，也可能引起心律不整，但這都需要進一步檢查，才能了解。王宗道說，心律不整患者需要做心電圖檢查，若每天心律不整次數小於100次，均屬輕微症狀，大於100次才需要特別注意。

王宗道提醒，心律不整患者平時生活作息應正常、不要熬夜、睡眠充足，並適時紓解壓力，平時應少喝酒、咖啡等刺激性飲料，若能好好控制，應不會影響演唱生涯。

對於林俊傑的健康狀況，經紀公司回應：「謝謝大家的關心！一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息的時間，把手邊的工作完成就可以好好養身體。」

睡眠 患者

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