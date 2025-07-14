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防空演習本週全台分區登場 外送、叫車平台暫停服務時間看這邊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
因應2025城鎮韌性（防空）演習，7月15日至7月18日，foodpanda將於演習區域暫停外送及預定訂單服務。圖／foodpanda提供
因應2025城鎮韌性（防空）演習，7月15日至7月18日，foodpanda將於演習區域暫停外送及預定訂單服務。圖／foodpanda提供

因應本週全台各地分區城鎮韌性（防空）演習外送、叫車平台在演習期間將暫停服務。

foodpanda自7月15日至7月17日13:00～14:00，以及7月18日09:30～10:30期間，將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範；若有因演習而有餐點延遲情形，敬請消費者見諒。

為了配合演習，Uber Eats也將在各演習實施區域當天13:00～13:45（北中南部）、9:30～10:15（東部及離島）暫停演習城市的配送服務。為了遵守政府規定，平台也建議外送合作夥伴在演習期間停止配送並配合民防人員之指示。

另外，合作車隊使用之Uber網際網路系統也將在各實施區域演習當天13:15～14:00暫停該城市叫車服務。在演習期間有乘車需求的乘客，務必配合民防人員之指示並在演習實施前自行預先安排行程，且演習期間的行程可能受到演習期間交通管制的影響，行程費用可能依實際行程內容變動。若使用「Uber App預約搭乘」功能，建議預約應避開演習時間，已完成預約則可至Uber App取消預約。

2025年城鎮韌性（防空）演習管制日期與地區資訊：

7月15日 (二) 中部地區：台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

7月16日 (三) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣

7月17日 (四) 北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣

7月18日 (五) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣

配合城鎮韌性（防空）演習，外送、叫車平台均暫停服務。記者杜建重／攝影
配合城鎮韌性（防空）演習，外送、叫車平台均暫停服務。記者杜建重／攝影

行程 演習 外送

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