醫院也可能是染病溫床 國衛院與部桃合作研發手部衛生行為監測系統

新冠疫情爆發初期，衛福部桃園醫院發生嚴重院內群聚感染事件，這起事件後，各大醫院提升感染管制，包括加強手部衛生。國家衛生研究院副院長陳為堅表示，醫療照護相關感染（HAI）是影響病人最常見的不良事件，約有20%至70%是可預防，因此與桃園醫院研發手部衛生行為監測系統，納入護理教育。

陳為堅指出，根據疾管署有統計，近年各種疫情頻傳，國內醫院內醫療照護工作人員感染的情形發生。尤其住到加護病房的患者因為病情嚴重，需要密切監測和積極治療，這時候容易被感染，有相當高的比例是因為醫護人員沒有徹底手部清潔，反而成為染病的溫床。

國衛院與桃園醫院研發手部衛生行為監測系統，希望能預防院內感染，並將這套感染管制納入護理教育與工作範疇。國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副所長廖倫德表示，全球醫療機構的手部衛生遵從率，中位數大約只有40%，直接觀察醫護人員的洗手行為雖可提升手部衛生的遵從性，卻會消耗大量人力及時間。

「過去大多是資深護理師或督導負責同仁的洗手行為，但是加護病房的工作非常繁忙，有些醫護人員的洗手工作可能沒辦法測底落實，且直接觀測甚至監督醫護人員的洗手行為並不符合效益。」廖倫德說，國衛院與部桃花了一年時間進行臨床驗證，分析洗手偵測正確率及感測器準確率為72%。

廖倫德表示，為了避免干擾醫護人員工作流程，研究團隊採用物聯網技術開發手部衛生監測系統，實驗設計及執行為簡化了洗手檢驗時機為醫護人員進病房後及離開病房前，使用多種無線偵測及感應設備，判別醫護人員的洗手行為是否完整。

這套系統利用被動式感測技術，包括藍牙訊號進行人員定位、壓力感測器與超音波感測器量測洗手時間，人員僅須配戴藍牙追蹤器，可降低對醫療作業流程的干擾。偵測資料利用無線網路上傳到雲端資料庫，並將分析結果即時視覺化回報，且未使用攝影機監控，不會造成隱私侵害的問題。

在成人加護病房的臨床實際應用中，偵測可達到72%的準確率。部立桃園醫院副院長鄭舒倖表示，過去醫護人員的洗手遵從率約9成、洗手時機正確率可達8成5，但這是在「被人員監控」的情況下，數字可能被高估；國衛院與部桃合作研發的系統，其72%的洗手正確率比較接近真實現況。

部立桃園醫院感染科主治醫師林宜君表示，手部衛生監測系統能透過主動監測、自動計算遵從率及正確率、無需耗費大量人力資源即可長期偵測了解醫護人員的手部衛生表現，並且可以克服直接觀察的缺點、快速應用到各個不同的醫療場域。最重要的是，可降低工作負荷，協助醫療人力短缺問題。