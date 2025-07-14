「島嶼之聲」正式前進大阪世博 李遠：台灣文化已經化悲情為歡樂與自信
「我在20幾歲的時候，就不斷地尋求到底台灣是什麼？台灣的顏色是什麼？台灣的音樂、美術、戲劇，我們哪裡可以跟人家不一樣，哪裡是我們真正的文化？」文化部長李遠今天於「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」行前記者會宣布「彩蛋」，文化部提案的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，獲世博大會邀請成為大會正式活動的展演項目。他表示，如今年輕一代已經能夠自在呈現台灣文化，「化悲情為歡樂、化悲情為自信、化悲情讓世界看到我們是一個多元富足的國家」。
即將於8月2日至20日在日本大阪登場的「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」，以「應援未來、奇蹟之島」回應世博大會主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，規劃4大場域及主題，包含VS.空間「混融色彩」、大阪市中央公會堂「跨域創造」、中之島「萬變氣場」、線上線下虛實整合的「遊戲能力」。共匯聚38組台灣與日本的藝術家、129場橫跨展覽、科技表演、VR沉浸式體驗、線上遊戲、電影、文學、市集的展演活動，以及獲世博大會正式邀請的「彩蛋」演出。
除了4大場域的展演外，文化部提案的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」獲世博大會邀請成為大會正式活動的展演項目之一，將在大阪世博夢洲的「Pop-Up Stage北」演出。時間自8月26日至28日為期3天，每天下午5點到6點帶狀的演出。節目由總導演杜思慧與音樂總監卓士堯共同策劃，匯集來自台灣各地的9組團隊，以5個段落呈現台灣人對天地、神明的感恩之情，以及對生活的熱愛。
表演內容包含新勝景掌中劇團結合戲偶肢體、聲音與互動的「酬神戲」；不二擊聲音製造所與拚場藝術撞擊共同演出「大神尪：神將繞境護島嶼」；來自台東的歌王桑布伊與屏東平均年齡不到11歲的希望兒童合唱團共同演唱「來自遠古的祝福：獻給天地」；嘉義的雯翔舞團在「命運的安排：搏筊（選段）」將以搏筊為主題延伸為舞作；「咱講的話：阿母的話」則由3位表演者張雅淳、謝銘祐、邱舒，分別以歌聲與母語回應語言、土地與信仰的連結。
行前記者會上，此次參演團隊「拚場藝術撞擊」《狩siù》開場，將傳統宮廟文化中的「神將」進行跨時代的重新詮釋，並融入女神官及千禧藝旦角色，呈現科技、信仰與傳統之間的對話。在大阪中之島戶外的正式演出時，將搭配超過2米高的電氣神將，並透過身上裝置回應女神官的引導，傳達背後更深層對民主發展與轉型正義的關懷。野孩子肢體劇場則透過默劇演出，帶領大家與充滿活力與韌性的a-We相識、互動，接著由李遠一一頒發各主題a-We給團隊代表，象徵國人對此行的祝福與期許。
「台灣有什麼跟人家不一樣？」李遠指出，台灣歷史上經歷過很多種文化的洗禮，此次台灣前進世博的主視覺意象、吉祥物「a-We」足以代表台灣的多元與活力，設計簡單卻意義深長。「它像一個變形蟲，會一直變形。當它承受環境帶來的壓力，就必須一直變形，它也象徵了台灣在歷史上很多災變中的一種適應力跟應變能力。」
李遠回憶，一位日本地震專家來到台灣協助救災921大地震。多年之後他又遇到這位地震專家，問他為什麼一直來埔里？他說，他原來是以為他是要來拯救台灣的，卻發現台灣人有一種應變能力，不會按照日本人的步驟ABC、然後又應變得非常好。最後，「他反而愛上這塊土地，時常來台灣看看台灣的應變能力。」
●8月2日開始，只要透過「We TAIWAN」官方LINE進入遊戲，根據線上地圖前往20個大阪城市點和合作店家，掃描關卡QR CODE，或於地圖上點選關卡，挑戰一系列台灣文化小遊戲，即可收集到多款令人愛不釋手的「文化寶物」，都可以穿戴在a-We身上，打造獨一無二的a-We造型。此外，多間台灣友好店家，如台灣知名品牌「春水堂GRAND FRONT大阪店」、熱門台式早餐店「wanna manna台灣早餐」、旅宿「捷絲旅大阪心齋橋」等都共襄盛舉，邀請大家線上線下跟著a-We一起遊大阪。相關活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）查詢與免費預約，詳細資訊可參考「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。
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