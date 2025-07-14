自閉症人口突破2.2萬 醫籲規律運動穩定情緒、強化互動

根據衛福部統計，截至2024年底，台灣領有自閉症類群障礙（ASD）身心障礙證明的人數已超過2.2萬人，佔全體身障人口約1.8%。醫師指出，自閉症為神經發展性障礙，常伴隨語言遲緩、社交互動障礙及行為重複性，除早期療育介入，規律運動亦有助改善症狀，幫助孩童建立信心與生活品質。

土城醫院日前接獲一名3歲個案，母親發現孩子小杰經常反覆玩同一種玩具，不常與人互動，在公園雖會跑步追逐，卻幾乎不跳躍，動作協調及體力明顯落後同齡孩子。經評估後，確診為自閉症類群障礙。

土城醫院復健科物理治療師李雅涵表示，ASD屬於神經發展性障礙，除了語言與行為模式與常童不同，動作計畫與協調能力也可能受影響，因此許多自閉症兒童會出現運動發展遲緩、感覺統合不良等現象。她強調，「運動不僅能提升體能，更是促進社交與情緒發展的關鍵介入手段。」

李雅涵建議，照顧者應陪伴孩子從簡單、具結構性的動作開始，像是拍球、追逐、快走、跳舞或丟接球等，不需追求高強度或複雜的技巧，而是強調參與感與穩定性。她提醒，重點是讓孩子在運動中「建立成功經驗」，進而激發動機、累積成就感。

「堅持比完美更重要。」她指出，照顧者可將困難動作拆解為數個步驟，逐步引導學習，並搭配口語鼓勵與正向回饋，引導孩子練習與自我調節。同時也建議初期選擇熟悉、安全的環境，避免孩子因不確定性而出現抗拒。

此外，國際研究顯示，自閉症兒童若能參與結構化運動計畫，不僅在代謝健康（如血壓與膽固醇）指標有所改善，也能降低重複性動作、攻擊行為與注意力不集中等情況，甚至增加社會互動的機會，幫助其適應校園與家庭生活。

根據美國運動醫學會建議，為提升理解力與參與度，在訓練中可導入視覺輔助工具，例如於地板貼上腳印圖示，引導跳躍或走路動線，或利用影片示範技巧，協助減少語言理解障礙所帶來的困擾，也有助提升孩子自主完成動作的能力。