全國餐盒公會+台南餐盒公會 募集逾8千份便當進災區
受到近期颱風影響，南部沿海多個鄉鎮遭受嚴重災情，目前當地多處停水停電，交通與民生面臨極大挑戰。面對災民急需熱食與後勤支援的情況，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會與台南市餐盒食品商業同業公會立即啟動聯合動員機制，兩公會預計將募集超過8000份便當，由公會統籌分批配送至受災地區。
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，目前正值學校暑假期間，是餐盒業者全年最淡季的時段，許多業者收入大幅減少，不過全國各地會員仍踴躍響應在此刻挺身而出，盡己所能協助災區。根據目前統計，兩公會預計將募集超過8000份便當，由公會統籌分批配送至受災地區，提供第一線搶修人員與災民即時補給。
陳明信說，此次救援行動，獲得全國各地會員熱情響應，感謝所有會員的愛心與行動，也呼籲社會各界持續關注災區重建與民生需求，大家齊心同行，共度難關。
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