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台灣南方熱帶系統將生成 氣象署：不排除接近台灣周五影響到周日

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署指出，周五熱帶系統接近，東半部降雨明顯，周末南台灣降雨也會增多。本報資料照片
氣象署指出，周五熱帶系統接近，東半部降雨明顯，周末南台灣降雨也會增多。本報資料照片

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周前半周以悶熱、有時有短暫陣雨為主，但後半周台灣南方有熱帶系統逐漸接近及通過，東半部、南部雨勢會愈來愈明顯。目前菲律賓東方海面有低壓將成形，預測路徑往西，周四、周五從往呂宋島到巴士海峽通過，過程中為台灣東半部帶來明顯水氣，後續可能接近或遠離台灣一些，不排除接近台灣，需持續觀察後續變化，周五到下周日會影響台灣天氣。

謝佩芸表示，目前台灣北方有一道明顯雲系，今天中部以北雲量偏多，位於日本東南方的百合颱風逐漸朝北走，從日本東方海面到北海道通過，距離很遠，對台灣無影響。但台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，未來有熱帶系統生成，後續對台灣可能有間歇影響。

謝佩芸指出，明、後兩天台灣附近為西南風，周三轉為南風，菲律賓東方海面逐漸有低壓成形。周四、周五，在台灣南邊的低壓系統，目前比較多資料顯示，未來往西通過呂宋島附近，過程中為台灣帶來東南風水氣，路徑也不排除接近台灣。

未來一周降雨趨勢，謝佩芸說，今天中部以北有短暫陣雨，南部也有零星短暫雨，其他地區為午後雷陣雨，尤其中部以北及東北部有較大雨勢。明天中南部有局部短暫陣雨，午後有較大局部雨勢，其他地區也有午後雷陣雨。周三大台北地區有局部較大雨勢。周四上午天氣穩定，南部偶有零星雨，其他地區則要留意午後雷陣雨。

謝佩芸指出，周五熱帶系統接近，東半部降雨明顯，周末南台灣降雨也會增多，但整體雨區可能因為低壓系統強度及位置有所不同，後續預報仍有不確定性，氣象署會持續關注。

溫度方面，謝佩芸說，未來一周悶熱，今天北部及東北部高溫約32度，中南部及東南部約33至34度，彰化及花東有局部36度。明天環境吹西南風，東南部雲量偏多，北部背風沉降高溫約34至35度，中南部降為31至32度，花東33度。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明高溫預測。圖／中央氣象署提供
今明高溫預測。圖／中央氣象署提供

高溫 菲律賓

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