新北知名早午餐入列 5家餐飲一起翻轉客家菜
新北市客家文化園區設立20周年，園區今年以「醃漬」為主題，推出桌宴活動，由5家來自不同領域的餐飲品牌，翻玩傳統的客家菜。
客家飲食文化素以「醃漬、發酵、保存」技藝聞名，象徵與土地共生的智慧與勤儉精神。這次桌宴以「醃漬」切入，邀請五家品牌，包括昔日大飯店、好初早餐、來得福客家餐廳、阿爸的客家菜與進擊の冰臧業，發揮各自料理風格，轉譯記憶中的客家味，呈現傳統與當代交織的餐桌風景。
昔日大飯店老闆王士瑋，將傳統桔醬翻玩出年輕世代的新風味，運用洋蔥等香料製作「客家TABASCO」，搭配唐揚雞共同食用，展現了傳統與當代餐酒文化的精彩碰撞；張逸雲經營的老字號名店來得福客家餐廳，則帶來經典的梅干扣肉與福菜肉片湯，讓人想起過年圍爐的味道，堅持使用苗栗公館原鄉醃漬的梅干菜，是老師傅阿溏師重視的經典原味。
新北在地名店阿爸的客家菜，由來自美濃的阿全師操刀，以經典的豬腳料理為基底，融入南部記憶與北部火侯，將醃漬桔醬入味於滷汁中，激發味蕾驚喜，讓人重新認識豬腳的多元風貌。
而擅長用創意打動年輕人的好初早餐團隊，主理人陳頌成將桔醬元素巧妙融入人氣餐點，推出桔醬五花肉漢堡與花生粢粑漢堡，再加上一杯桂花仙草甘茶，以小巧精緻卻富含文化底蘊的設計，打造出客家味的全新日常提案。
甜點壓軸的進擊の冰臧業，以冰品作為文化的收尾，將金桔果蜜與紫蘇梅醋各別製成義式冰淇淋，在酸甘之間呈現客味的清爽與層次。品牌主理人陳彥賦更希望透過這場合作，讓更多年輕人用味蕾理解「客家」也可以是Gelato的風味靈魂。
新北市客家事務局局長劉冠吟表示，客家美食通常是客家文化最令人印象深刻的記憶點，此次適逢客家文化園區20週年生日慶祝，特邀請五家各自不同專長的餐飲品牌，從傳統到創新，聯手翻玩傳統客家菜，「絕對好吃到讓你欲罷不能！」劉冠吟表示，此次翻玩的創意客家菜，除了在8月2日生日當天跟與會來賓分享之外，未來將有機會出現在這五家餐飲品牌的店內，成為神秘的隱藏菜單，相當值得期待。
透過此次五家餐飲品牌的聯手合作，不僅讓客家味道走進大眾日常，更展現「傳統得以創新、文化可以好吃」的實踐力道，也為園區二十周年的里程碑，寫下既溫暖又有創意的一頁，讓大家能夠感受到這場有溫度的文化生日宴。
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