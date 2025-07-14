快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

香蕉研究所推84折蕉苗優惠 助蕉農災後復耕

中央社／ 台北14日電

農業部最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨帶來的農損中，以香蕉逾新台幣2.2億元最嚴重。財團法人香蕉研究所協助蕉農度過難關，提供蕉苗約84折優惠，盼受災農友早日恢復生產。

香蕉研究所近日在臉書公告這項訊息，提供苗種為台5、北蕉、烏龍等華蕉，凡提供蕉園電子災損照片（可至香蕉研究所現場加LINE提供）及災損面積資料，經香蕉研究所確認後，每株蕉苗以10元提供（原價每株12元），每分地以200株為限，協助受災農戶復耕。

香蕉研究所提供蕉苗優惠期限至9月30日，後續是否延長將視情況調整，農友如需了解訂購方式，可於週一至週五上午8時至下午5時，來電香蕉研究所訂苗處詢問，電話（08）7392111#33。

香蕉 災損

延伸閱讀

鋼鐵、線纜獲風災重建急單 燁輝、合機等業者同步受惠

搶修中南部光電案場 元晶、茂迪、聯合再生擁利多

光電設備災損 產險罩得住

颱風重創台南農漁業 陳亭妃籲天災貸款首年免息

相關新聞

CNN報我漁船虐待移工 遠洋漁業公協會：反對產業遭刻意妖魔化

台灣遠洋漁業多次被國際點名違反漁業人權權益，去年38歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（CNN）控訴，去年在台灣遠...

豆腐不是按「斤」賣？她被老闆娘嘲笑 網曝正確問價法

去菜市場買菜時，想購買豆腐應該如何詢價呢？一名網友發文，稱他去菜市場買豆腐，詢問老闆娘豆腐「一斤」多少，卻被對方嘲笑，表示豆腐沒人在用斤賣的，對此，網友們紛紛提供去菜市場買菜問價的技巧。

吃米飯會變胖？ 營養師：適量全穀雜糧可降29%罹患糖尿病風險

吃飯好還是吃麵好？許多人一聽到澱粉，直呼是「飲食控制的大敵」，幾乎完全戒斷、希望快速瘦身。董氏基金會指出，碳水化合物是人...

颱風窩形成中 賈新興：16日起不只一個熱帶系統恐發展

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起到月底前...

非首例！男子月台跳上自強號車廂夾縫「苦撐7分鐘」板橋站下車逃離

繼今年4月有乘客欲以攀附在台鐵448次太魯閣列車第3、4節車廂連接器，一路搭回羅東，但撐了5站後就遭汐止站運轉員發現後，...

颱風毀雞舍產量減 蛋價今起再漲3元

丹娜絲颱風重創中南部農漁畜產區，菜價、蛋價均連連上漲，台北市蛋商公會今天表示，蛋價即起調漲3元，每台斤批發價由35元調漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。