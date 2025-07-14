香蕉研究所推84折蕉苗優惠 助蕉農災後復耕

農業部最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨帶來的農損中，以香蕉逾新台幣2.2億元最嚴重。財團法人香蕉研究所協助蕉農度過難關，提供蕉苗約84折優惠，盼受災農友早日恢復生產。

香蕉研究所近日在臉書公告這項訊息，提供苗種為台5、北蕉、烏龍等華蕉，凡提供蕉園電子災損照片（可至香蕉研究所現場加LINE提供）及災損面積資料，經香蕉研究所確認後，每株蕉苗以10元提供（原價每株12元），每分地以200株為限，協助受災農戶復耕。

香蕉研究所提供蕉苗優惠期限至9月30日，後續是否延長將視情況調整，農友如需了解訂購方式，可於週一至週五上午8時至下午5時，來電香蕉研究所訂苗處詢問，電話（08）7392111#33。