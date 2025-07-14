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北市抽驗芹菜、九層塔、蓮霧驗出微量農藥 部分蔬果重金屬也超標

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局公布2025年5月市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，不合格率25%。圖／北市衛生局提供
北市衛生局公布2025年5月市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，不合格率25%。圖／北市衛生局提供

北市衛生局公布2025年5月市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，不合格率25%，其中大多數為殺蟲、殺菌劑農藥超標，另有兩件榴槤產品則為「重金屬鎘」超標。

此次抽驗不符規定產品，包含「韭菜花」3件；「九層塔」、「芹菜」各2件；「青蒜」、「蓮霧」、「豇豆」、「芒果」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；另2件「榴槤」檢出重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，除「芒果」及「榴槤」外，均屬高風險農產品。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另來源屬北市者，經調查確認違規屬實，依違反「食安法」處辦，其中「家傑蔬果行」九層塔供貨商來自北市，將依法調查，最高將開罰6萬元到2億元罰緩。

衛生局表示，已通知北農針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可處責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，依「食安法」要求限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局公布2025年5月市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，不合格率25%。圖／北市衛生局提供
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衛生局 榴槤 抽驗

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