揭海洋熱浪不必然助長颱風 中大研究登國際期刊

中央大學團隊整合衛星資料分析，研究發現，海洋熱浪的等級在颱風通過後會顯著減弱甚至消散，但即使存在海洋熱浪，颱風強度仍可能減弱，顯示熱浪並非增強颱風的保證條件。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學太空及遙測研究中心助理教授許伯駿與博士候選人阮喬艷，在國科會支持下，深入探討海洋熱浪與海洋熱含量對西北太平洋與東海地區颱風強度演變的影響，為防災減災規劃與氣候風險評估提供重要科學依據，研究成果刊登於國際期刊。

中央大學團隊整合衛星海表溫度資料與三維再分析海洋資料，分析超過1000個颱風樣本與多起關鍵個案，揭示海洋熱浪與海洋熱含量對颱風強度有「雙重效應」的非線性交互關係；海洋熱浪的等級在颱風通過後會顯著減弱甚至消散，且颱風越強，消散效應越明顯，但即使存在海洋熱浪，颱風強度仍可能減弱，顯示熱浪並非增強颱風的保證條件。

許伯駿說明，海洋熱浪可提高颱風發展初期的海表溫度與上層熱含量，進而增強熱層分層，為颱風快速增強提供能量來源；但當颱風進入熱浪區域後，伴隨的強風與垂直混合作用會造成海表顯著冷卻，誘發熱量垂向輸送，使原本的熱浪結構迅速瓦解，反映出海洋與颱風之間高度動態且複雜的互動機制。

研究團隊回顧1993至2022年間，共91個颱風穿越東海，其中30個發生強化，這些強化的颱風通常經歷較高的海表溫度與平均海洋熱含量，未增強的颱風對應的海洋條件則較低；但各颱風間的變異性明顯，雖然颱風通過前的海域存在高海洋熱含量的熱結構常被視為有利條件，但僅約40%颱風因此增強，顯示其他海氣因素仍扮演關鍵角色。

研究團隊提到，在全球氣候變遷導致海洋溫度上升與極端天氣頻率增加的背景下，對每年颱風頻傳的台灣而言，瞭解海洋熱浪與颱風交互作用變得很重要，這些知識將對防災減災規劃與氣候風險評估建構重要的基礎。