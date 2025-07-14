肺癌是吃出來的！醫示警2類食物「滋養腫瘤」 恐造成細胞病變
除了抽菸外，還有什麼因素會導致肺癌呢？胸腔外科主任陳百璽醫師發文指出，攝取高糖、高油食物可能引起細胞病變，導致肺癌的可能性，也呼籲民眾少碰這兩類食物，不僅對健康有益，更能預防癌症。
新竹馬偕醫院胸腔外科主任陳百璽在臉書發文，表示肺癌可能是「吃出來」的，很多癌症，像是乳癌或大腸癌，都被證實跟吃的飲食類型有關聯，現代人常吃高糖、高油的食物，對細胞來說都是不好的環境，很容易造成細胞病變，進而滋養腫瘤生長的環境。
陳百璽表示，他現在只是偶爾吃燒烤，一個月頂多一次，手搖飲也都點無糖，且燒烤產生的油煙應盡量避免接觸，燒烤肉上面的焦油物質對身體也不好，如果看到應要把它去除掉。
根據良醫健康網的整理，有6類飲食可以預防肺癌：
白色蔬果
雖然糖、鹽、麵粉之類的白色食物常被認為有害健康，其實諸如桔梗、蘿蔔、洋蔥、黃豆芽、梨子等的白色蔬果擁有花黃素（anthoxanthine），可咳嗽、去痰，對肺部有很大益處。
優格
根據《美國醫學會腫瘤期刊（JAMA Oncology）》的研究，吃優格或喝優酪乳的人，可降低罹患肺癌的風險。
綠茶
美國癌症學院（American Academy of Cancer）研究，每日喝5杯綠茶以上的人，可降低肺癌發生率。
全穀類、糙米維生素B
全穀類、魚、瘦肉和雞蛋裡的B群可降低肺癌風險，而糙米含有的維生素E也可增進肺部的健康。
花椰菜
花椰菜或十字花科蔬菜可預防肺癌，也可改善肺部不適的症狀。
胡蘿蔔、紅紫色蔬菜
含有β胡蘿蔔素，可預防肺癌，胡蘿蔔、各式紅紫色的蔬菜，例如紫色高麗菜、茄子也有同樣效果。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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