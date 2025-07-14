日本百日咳疫情7年來新高！林氏璧警告1類人別去流行區：易出現重症

日本的百日咳疫情持續延燒。日旅達人、前台大醫院感染科醫師林氏璧發文提醒，日本近期的疫情走向高峰，雖然大人幾乎不會死亡或有併發症，但6個月以下的嬰兒可能會有重症，赴日旅遊的民眾要特別注意。

林氏璧在臉書發文，表示日本百日咳疫情正在走向高峰，是自2018年後最大流行，今年自6月底確診已破3萬9672人，為去年的4倍以上，不像新冠和流感，百日咳對大人或小孩不會出現死亡或併發症，但6個月以下嬰兒可能出現肺炎、腦炎、抽搐、缺氧性腦病、甚至死亡等重症。

林氏璧表示，6個月以下嬰兒感染百日咳的死亡率為1-3%，呼籲不要帶嬰兒前往感染區，如果要帶嬰兒去，建議18個月內4劑疫苗都打完後再前往流行區。他補充，百日咳潛伏期是7到10天，潛伏期較長，通常不會在旅行中發病，回國後發病情況較多，不用太擔心在日本當地就醫的問題。

兒科醫生傑登醫師也曾在臉書發文，提醒民眾百日咳的症狀，患者初期的症狀跟感冒類似，流鼻水和咳嗽，但在1到2周後會出現陣發性劇烈咳嗽，會咳到臉紅、耳朵紅、眼紅、甚至嘔吐，若沒妥善治療，可能持續2到3個月，嚴重時甚至會「咳到肋骨骨折」。

傑登醫師更指出，年紀越小，症狀越嚴重，特別是未滿1歲的嬰兒，風險非常高，嚴重的話可能導致呼吸中止或肺炎等嚴重併發症，且主要通過飛沫傳染，傳染力極高，若小孩出現咳嗽不止、咳到無法睡覺、呼吸困難，可能就是罹患百日咳，若要前往日本旅遊，需特別小心。