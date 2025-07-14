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不能講加滿？加油站宣導改喊「跳停」 環境部曝正解：等3秒顧健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名加油站員工被很多人問加油時是否「不能說加滿」，讓她感到疑惑。示意圖／ingimage
一名加油站員工被很多人問加油時是否「不能說加滿」，讓她感到疑惑。示意圖／ingimage

許多人加油時習慣說「加滿」。一名在加油站打工的網友發文，指出很多人問她加油時是否不能說加滿，讓她感到疑惑，實際上公司沒規定說加滿要被開罰，宣導的是「跳停」就好，因為加油槍設計，跳停可保障車主和員工健康。

一名女網友在Dcard發文，表示她是在加油站打工的員工，近期聽聞一則謠言，很多客人問說「加油站不能講加滿」，否則會開罰，其實她並沒有接到相關公告，「加滿」對很多人來說已經根深柢固，不可能開罰的。

原PO透露，公司宣導的都是「跳停」就好，因為加油槍設計有油氣回收功能，油氣到一定程度會停止加油，避免油氣（苯、甲苯、二甲苯等有害物質）擴散，保證車主和員工健康，也能省下不必要油錢，因此跳停是更經濟環保的加油方式。

此文一出，不少網友分享自身經驗，「原來有這問題哦，我騎到現在都是說加滿，遇到的服務人員也都是跳停後詢問，我都說可以」、「我以前一直覺得加滿=跳停，直到某次真的被加滿，之後才改說跳停」、「我都喜歡講加滿，事實上就是指跳停」、「原來如此，難怪現在跳停就不會再繼續按了，然後問我這樣可以嗎，以前都會再按一下按一下到滿」。

環境部也在臉書發文表示，在加油槍跳停後應要「等3秒」，讓油氣回收裝置回收殘餘油氣，就可減少油氣逸散，因為雖然停止加油，但加油槍內部或管線中可能殘留些微油氣，若此時立即拔出加油槍，這些殘留尚未回收的油氣有揮發性，恐會影響健康，因此，「等3秒」是最佳加油方式。

環境部 加油站

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