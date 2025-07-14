釀酒、誰家的米最好吃？全台農會TOP 10

台灣農會熱潮來襲！

近年來，一股關於農會產品的熱潮正在社群媒體上迅速蔓延！不只網友們熱情分享在農會超市的購物經驗，甚至許多YouTuber也加入開箱行列，讓農會美食成了討論焦點。從特色農產到創新加工品，在口耳相傳下不僅讓更多人注意到這些隱藏版的台灣好味道，也讓農會不再只是傳統的農業機構，而是提供我們多元日常美味的新選擇。

台灣擁有超過300家農會，究竟哪些農會最受網友青睞，話題度最高呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，特別調查了近兩年（2023年7月9日至2025年7月8日）討論度最高的「十大台灣農會」。現在就跟著我們一起，深入了解這些備受關注的農會，看看他們究竟有什麼獨特的魅力吧！

No.10 新北市農會

官網：https://ntcfa.org.tw/

新北市農會作為都會型農會，其特色在於整合轄區內豐富多元的農特產品。他們不僅推動在地農業發展，也致力於將新北各地的農產品加工為多元商品，並透過電商平台擴展銷售通路，讓市民和外地民眾都能輕鬆品嚐到來自新北市的農產好物。

在眾多代表產品中，100％台灣產豆奶和CAS肉酥、肉鬆系列為其明星商品，深受消費者喜愛。由於新北市幅員遼闊，農會也整合了各區農會的特色產物，例如淡水區農會的南瓜系列產品以及石門區農會的鐵觀音茶，充分展現了新北農業的多元與創新。在Threads等社群平台上，新北市農會的多元化產品也因其品質穩定且方便購買，常在網友的分享中被提及，持續累積口碑與聲量。

No.9 美濃區農會

翻攝FB／美濃白玉蘿蔔及好豆股東會、美濃區農會

官網：https://www.meinong.org.tw/

高雄市美濃區農會以其獨特的客家文化和菸葉產業歷史著稱，近年來也積極轉型，將在地特色融入休閒農業發展，致力於傳承地方文化。在眾多特色農產品中，美濃的白玉蘿蔔是每年秋冬的明星商品，「白玉蘿蔔股東會」總能吸引大批遊客體驗農趣。另一大驕傲則是屢獲好評的「美濃米」，即高雄147號米。這款高雄147米不只在國內推廣有成，近期更在國際舞台上嶄露頭角，正式出口南非。消息一出，立刻在Threads上引發網友關注。不少人紛紛留言大讚「有淡淡芋頭香味，冷了也好吃」、「147美濃米真的很好吃」，甚至有民眾擔心「真的很怕以後買不到」。

No.8 台中市農會

翻攝FB／憬初尋/Startin' Coffee Roasters

官網：https://www.tcfarmers.org.tw/

作為都會型農會，台中市農會致力將多元農產品帶入城市生活。值得一提的是，台中市農會是全台唯一擁有自己咖啡莊園的農會，從種植、採收到烘豆，一手包辦咖啡產業的完整生產線，讓這條從產地到餐桌的連結更為獨特。

為了推廣在地精品咖啡，台中市農會將擁有七十年歷史的老倉庫，重新翻修打造成「憬初尋」咖啡館。這座咖啡館巧妙融合了懷舊木製與現代鋼鐵元素，展現新舊世代共存的空間美學。自2021年正式開幕以來，「憬初尋」不僅提供多種風味獨特的精品咖啡豆，更希望能讓更多人親身感受台灣國產咖啡產業的努力與堅持，成為民眾悠閒聚會的新選擇。許多網友也對此留下好評，「檸檬冰咖啡還蠻好喝的，環境空間十分寬敞」、「平日沒太多的人、很安靜悠閒」、「室內寬敞明亮，不會用電腦到兩眼昏昏」、「咖啡跟甜點都能感受到用心」。

No.7 莿桐鄉農會

官網：http://www.ctgo.org.tw/index.html

雲林莿桐鄉農會可說是台灣蒜頭產業的重要推手！他們不僅確保莿桐蒜頭品質優良，更是透過現代化加工與品牌行銷，讓這顆「白金」成為餐桌上的明星。農會也將在地農產如楊桃、五百甲圳米等開發成多元加工品，致力提升農產品價值。

近年來，莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱的帶領下積極轉型。她親自經營「來莿桐找Sandy」頻道，用生動的方式展現農業現況，迅速圈粉。同時，農會也成立「莿桐田田圈團購」社團與LINE「田美學」網購平台，透過與OK便利商店合作「農易送EXPRESS」降低運費，大大刺激農特產銷售。這項創新的行銷模式為農會帶來豐碩成果，2024年年終獎金平均高達10.4個月，兩名員工甚至領破百萬元，帶動聲量創下高峰！如此亮眼的成績，也讓網友紛紛讚嘆留言「還有缺人嗎？」、「產品實在價格合理，不紅也難」、「超強的」。

No.6 虎尾鎮農會

官網：http://www.hwfa.org.tw/Default.asp

雲林虎尾鎮以高品質的花生聞名，是當地重要的經濟作物。虎尾農會積極輔導花生種植，並開發出多樣化的花生加工品，例如虎霸王花生仁湯、鹹花生奶油霜淇淋，以及備受喜愛的虎霸王調味花生等，這些產品都獲得不少網友的大力分享。為追求健康趨勢，虎尾農會也推出了全國首瓶有產銷履歷的冷壓初榨花生油，透過低溫冷壓，能保留花生營養且不易氧化，甚至可直接飲用，讓民眾吃得美味又健康。

然而，曾有臉書專頁發文表示「完全不推薦虎尾農會花生油」，指出其在炸薯條和炒菜時會產生大量泡沫，認為這可能與「較原始的加工技術跟製油觀念」有關，並擔憂可能存在危險。對此，有網友則提出不同觀點，解釋花生油的發煙點通常較低，例如冷壓初榨的植物油發煙點可能低於200°C，不適合高溫油炸，而更適合涼拌或低溫烹調。相較之下，市售的調和油因加入精製後的其他油品，發煙點才會較高。這起事件引發大量關注，也讓虎尾農會的花生油在社群上引發了討論熱潮，截稿前虎尾農會尚未做出回應。

No.5 信義鄉農會

翻攝官網／信義鄉農會

官網：https://www.52313.com.tw/

南投縣信義鄉，素有「梅子的故鄉」美譽，梅子種植面積高居全國之冠，品質極佳。信義鄉農會不僅確保手採梅的優良品質，更致力將青梅加工成種類多樣且營養豐富的製品，如脆梅、梅酵素、梅酒及梅精等，讓消費者吃得健康又美味。

信義鄉農會的「梅子夢工廠」是知名的觀光景點，吸引大量遊客。其梅子系列產品深受喜愛，許多網友表示「最愛梅子夢工廠的產品就是輕巧方便攜帶的梅肉跟梅片」、「信義鄉農會的梅子產品真的是經典」、「我們辦公室三天兩頭在團購信義鄉農會的梅」。除了梅子本身，信義鄉農會酒莊釀造的酒品更是揚名國際。在2025年2月，其「柔水」梅酒在法國第30屆國際酒類競賽中榮獲銀牌殊榮，為南投再添光彩，帶動聲量攀升。「柔水」以黃梅釀造，口感酸甜適口、果香四溢，其溫柔而堅毅的風味，詮釋了信義鄉女性的精神，讓每一口都餘韻悠長。

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No.4 大甲區農會

翻攝FB／臺中市大甲區農會

官網：http://www.tachia.org.tw/

一提到大甲，腦中是不是立刻浮現香噴噴的芋頭和大甲媽祖呢？大甲區農會就像這片豐饒土地的「在地守護神」，不僅悉心照料著引以為傲的農特產品，更巧妙將農業與當地信仰、文化緊密結合，讓每份農產品都飽含著大甲獨有的故事與溫度。大甲芋頭質地鬆軟綿密、香氣濃郁，可說是當地最具代表性的農產品。農會也將芋頭加工為各式美味，從芋頭酥、芋頭冰淇淋，到網友大力推薦的芋鄉米粉湯、紫香芋薯片、芋香甜甜圈等，讓芋頭愛好者直呼「很合胃！」

此外，大甲區農會更將傳統信仰與環保理念結合，推出全國首創的「以米功代金」紙錢減量販賣機。這項新祭祀文化結合禾樂幸福米及祭祀紙錢概念，提供香客除了傳統紙錢外，可捐、可攜回的減碳環保祭拜選擇。此舉在2024年11月15日與台中市政府、大甲鎮瀾宮等單位共同舉辦記者會揭幕，引起廣泛關注，創下聲量高峰。

No.3 恆春鎮農會

官網：https://www.hcfarm.org.tw/index.php

提到國境之南的恆春，除了陽光、沙灘，還有那充滿熱帶風情的農產！從鮮甜的洋蔥到香氣濃郁的黑豆，恆春鎮農會將地方的特色農產，轉化為消費者口中的美味驚喜。其恆春洋蔥因落山風洗禮，風味特別濃郁；農會也積極輔導黑豆契作，並開發多種黑豆加工品，深受養生族群喜愛。

不過在2024年8月，恆春農會因「六片櫛瓜100元」的話題，在社群上引發了高度關注與討論。起因是YouTuber「Ru儒哥」發布影片提及此事，店家回應櫛瓜從北部批發成本高，且受颱風影響菜價上漲所致。隨後，臉書粉專「橘貓的存股筆記」進一步分享恆春農會販售的櫛瓜價格，並解釋因下雨及當地農漁獲多仰賴外地運送，導致食材成本較高，呼籲大眾理性看待。此話題引發大量網友分享看法，「其實我覺得，明碼標價就沒問題」、「恆春半島不屬離島，但是所有的東西幾乎都是外地過來的」、「標價就沒問題了」；也有網友認為「店家會去買零售嗎」、「墾丁本來就是給盤子去的」、「剛剛在新竹買到三片80的」。隨著事件在網路上的不斷發酵，也意外帶動恆春農會的聲量躍升。

No.2 霧峰區農會

翻攝官網／大玩台中

霧峰農會酒莊官網：https://www.twwfsake.com/index.php

霧峰是台灣重要的菇類產地，而霧峰區農會除了推廣各式鮮菇與多元加工品，其六樓的霧峰菇類產學館更是台灣唯一、世界少數專門介紹菇類的知識博物館。農會釀造的酒類產品更是其一大亮點，許多網友大力推薦「檸檬蜂蜜酒超好喝，加氣泡水根本大人手搖」、「清酒也很好喝，有超漂亮藍瓶子」、「霧峰農會的清酒是有得獎的那種，超好喝」；「荔枝蜂蜜酒」也常讓網友直呼「很厲害，會買不到」，「初霧燒灼」也被讚譽是任何難喝的飲料倒個一兩滴瞬間變好喝的神器。

除了產品本身，霧峰區農會近年來也積極拓展銷售通路，更攜手台中市農、漁會，共同組成「農創家超市大聯盟」，不僅串聯全國農會資源，也將國際精品農產品引入台灣，提供消費者更多元選擇。2024年12月，台中市政府農業局在霧峰區農會前廣場舉辦「農創家超市大聯盟」啟動及剪綵儀式。副市長鄭照新表示，作為超市大聯盟的第一家門市，「農創家超市」具領頭指標意義，期望提供消費者一次購足全台農漁產品的便利舒適購物體驗，這項創新舉措也為農會帶來新的聲量高峰。

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No.1 富里鄉農會

翻攝官網／臺東縣農會；FB／花蓮縣富里鄉農會

官網：https://www.fulifa.com.tw/index.php

花蓮富里鄉農會是東台灣稻米產業的亮眼代表，更是名符其實的「米食專家」！坐擁全國最大的有機水稻產地，有機驗證面積超過500公頃，佔全國總量的27％。農會將對土地的熱愛與堅持，轉化為粒粒飽滿、香甜Q彈的富里米。不僅頻頻在國內外競賽中脫穎而出，富里米更在2004年成功外銷日本並廣受好評。除了原米，富里鄉農會採用花蓮越光米製成的「福猩米餅」也備受網友推薦。其中玉米濃湯口味，更是受到網友們的大力稱讚，「被我評為玉米濃湯的旺旺仙貝，真的超級好吃」、「這個真的超好吃」、「喜歡玉米濃湯口味零嘴的朋朋，這款不可能不中」。

富里鄉農會的稻米產品多次獲得「台灣米標章」認證，品質備受肯定。農會也常結合在地美景「金針花海」推廣觀光米食，並積極參與國際食品展。此外，富里農會常年舉辦的稻草藝術活動也吸引大量遊客前往，臉書社團上常見網友分享郊遊心得，進一步帶動富里鄉農會的聲量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年7月9日至2025年7月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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