夏天就是要吃涼麵！台北十大人氣涼麵店好評大公開

清涼又開胃！

炎炎夏日，沒有什麼比一碗冰涼的涼麵更能喚醒味蕾了！透心涼的Q彈麵條，裹著香濃又微酸的醬汁，每一口都涼到心底，搭配上爽脆的小黃瓜絲和鮮嫩多汁的雞絲，胃口瞬間全開。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查十間網友最推薦的台北涼麵店，每一家都是Google評分4星以上、評論破3百的人氣名店，絕對好吃不踩雷，這個夏天就用一碗涼麵趕走所有燥熱，好好享受最清爽的滿足感！

NO.10 梁記涼麵

地址：台北市信義區永吉路30巷150號 聯絡電話：02-2747-3461 營業時間：6:00～13:30（週一公休）

梁記涼麵是一間位於信義區永吉路上的30年老店，用餐時間總是充滿人流，店內販售一般涼麵和炸醬麵，醬料是以芝麻底加上花生醬提香，味道濃郁香醇，麵條Q彈有嚼勁，最後加上特製的辣椒油，微微的麻辣為整盤涼麵畫龍點睛。另外一個人氣品項則是味噌貢丸湯，用白味噌與小魚乾燉煮而成，不同於市售味精感很強的味增湯，貢丸又脆又彈，鮮美的肉汁加上味增湯的甘甜，讓這碗味增湯也近乎滿分，而這樣的美味只需要銅板價就能吃到，可說是CP值滿分。

NO.9 洪記涼麵

地址：台北市北投區致遠二路123號 聯絡電話：02-2820-0413 營業時間：7:00～19:30

在石牌有兩家分店的洪記涼麵，雖然小小一間卻擁有不少的忠實顧客，店內空間乾淨明亮、食材新鮮，有多達十幾種的品項。值得一提的是沒有在菜單上的隱藏版「五小福口味」，這款涼麵集結了五種風味涼麵的口味，包括炸醬、韓式泡菜、榨菜肉絲、雞絲、貢丸外加一顆蛋，最後覆蓋滿滿的小黃瓜絲，不僅有鹹香的肉醬豆乾，還有用蒜泥及香油調出來特製麻醬，豐富的口味與多層次口感吃起來非常爽快，客人都表示「麻醬的醬料味道很足，很濃稠，清爽開胃」、「老闆娘很熱情又客氣，好像住在隔壁的鄰居在問候，超級親切」、「被五小福整個驚艷到。」

NO.8 好朋友涼麵

翻攝FB／士林夜巿好朋友麻辣涼麵

地址：台北市士林區大南路31號 聯絡電話：02-2881-1197 營業時間：17:30～23:30

翻攝FB／士林夜巿好朋友麻辣涼麵

位於士林夜市裡的好朋友涼麵，曾連續四年獲得的米其林必比登推薦，長年來保持著高水準，是許多人從小吃到大的好滋味。小小一碗涼麵裡除了有基本的小黃瓜絲，還會加入鹹榨菜，讓整體口感更加豐富，麵條Q彈有韌性，完全不軟爛，而它好吃的秘訣在於醬料中的檸檬汁，在濃郁的麻醬中脫穎而出，清爽的酸味相當解膩，忠實顧客都說「醬汁純香濃郁，會讓人懷念的涼麵阿」、「這麵條就是小時候的味道，是我的涼麵愛店」、「超值又好吃～泰式酸辣口感。」

NO.7 屏東任家涼麵

翻攝FB／屏東任家涼麵

地址：台北市松山區富錦街535號 電話：02-2749-4326 營業時間：7：00～14：30（週日公休）

翻攝FB／屏東任家涼麵

位於松山民生社區的屏東任家涼麵，已經開業超過60年，是從屏東北上開店的南部口味，被稱為屏東三大涼麵之一，全台有四家分店，富錦街這一家則是台北唯一家分店，甚至被許多日本旅遊雜誌推薦。屏東任家涼麵是從勝利市場的小攤位開始起家，憑藉著正宗的四川成都風味，撐起一家7口的家計。任家涼麵使用自製的粗麵條，口感Q彈、極富勁道，咀嚼之際仍保有冰涼清爽的層次感，麵條本身擁有極高的吸附力，能充分包覆酸甜調和的基底醬汁，醬料部分帶有花生香氣，以及鮮明的醋香，搭配脆口的小黃瓜及豆芽菜，口感相當爽口，若再拌入特製的大紅袍花椒辣油，麻感與辣度層層疊加，讓整體美味程度更加提升，忍不住一口接著一口。

NO.6 邱記涼麵

地址：台北市吳興街281巷1號 電話：02-27220354 營業時間：6：00～13：30（週一公休）

台北吳興街上的人氣名店邱記涼麵是許多象山、信義區上班族的早餐愛店，Google上有破千則評論卻能保持4.3的高分，曾被知名美食YouTuber千千點名是台北市最喜歡的涼麵之一，附近的居民幾乎都是一早就來排隊搶吃。

邱記涼麵的芝麻醬相當獨特，帶有些許糖粒口感，入口除了有濃郁的香氣之外，尾韻還會透出一點芝麻的微苦，並夾帶著蒜頭的鹹香與微微嗆辣，香濃卻不顯厚膩，麵條本身Q彈紮實，網友強烈推薦一定要搭配三合一綜合湯，湯頭溫潤順口，既清爽又能帶來飽足感，客人紛紛表示「吃完很有滿足感」、「炸醬麵也很強大，味道很細緻」、「味增湯的蛋花是半熟，優秀慘。」

NO.5 空軍涼麵

地址：台北市信義區基隆路一段101巷11號 電話：0927-793-623 營業時間：6：30～14：30（週一公休）

翻攝FB／空軍涼麵

以超大份量聞名的空軍涼麵，號稱是台北CP值最高的涼麵店之一，一份就夠兩個人吃，70元的隱藏加大版更有著像是「堆成山」一樣的分量，需要三個人分食才吃得完。空軍涼麵位於永吉路跟基隆路的交叉口巷弄中，距離捷運市政府站步行約9分鐘，一到用餐時間就座無虛席，涼麵還會提早售完，店內除了有販售涼麵，還有乾拌麵、魷魚羹、各式滷味小菜等等。

涼麵除了以巨人分量著稱，口味也相當美味，麵條本身Q彈，帶有一點黏勁與嚼勁。醬汁份量充足，以芝麻醬為主體，整體風味標準且平衡，略帶甜味與醋香，新鮮的小黃瓜絲與豆芽菜，增添了脆爽的口感，清爽的口味非常適合夏季享用，網友都說「這份量真的很大，不要輕易點大份的，會讓你飽到中午」、「大碗的份量真的太多了，要很努力很努力才吃的完」、「大碗涼麵份量超大！（約別家3倍量）口味好，大胃王的福音。」

NO.4 永吉涼麵

翻攝／永吉涼麵正老店

地址：台北市南港區玉成街154號 電話：02-2786-8709 營業時間：6：30～14：30（週三公休）

翻攝／永吉涼麵正老店

位於捷運後山埤站的永吉涼麵，是在地超過30年的老字號的涼麵攤，曾在美食YouTuber千千的網友票選中獲得第一名，許多日本觀光客也會專程過來吃上一碗。永吉涼麵通常在鐵門還沒拉開之前就已經排滿人潮，口味偏向南部，深受附近早起運動的長輩們喜愛，店內主打三種份量的原味涼麵，醬足麵Q，拌勻後芝麻醬會透出淡淡的堅果味，另外一個人氣招牌為肉燥涼麵，肉燥醬是瘦肉加入黃豆醬一起拌炒，調味豐富，與麻醬的濃淡口感搭配得很剛好，整體醬香偏溫和清爽，吃過的顧客都表示「這間好吃的不得了」、「附近相當值得一嚐的涼麵，配上辣醬可將香味再往上提升一個層級」、「肉燥涼麵非常好吃，濃郁麻醬混合肉燥的香氣，口感卻清爽可口，大份50元CP值超高！」

NO.3 金香豬腳涼麵

翻攝FB／金香豬腳。涼麵

地址：台北市中山區錦州街253-1號 電話：02-2517-2138 營業時間：11：00～20：00（週日公休）

翻攝FB／金香豬腳。涼麵

位在行天宮附近的錦州街金香豬腳涼麵，被許多網友戲稱為是被涼麵耽誤的豬腳店，店內的菜單選擇豐富，其中引起最多討論的就是多部位豬腳與滷肉飯系列，豬腳依部位分為腿庫、中段和腳蹄，可以依照喜好搭配成不同組合，而金香豬腳好吃的關鍵在於先以小火慢燉3至4小時，充分逼出多餘油脂，使豬皮吃起來甜潤不膩，再經長時間浸泡入味，最後才得以呈現軟嫩、近乎骨肉分離的狀態，無論瘦肉或皮層都鮮美柔軟，完全不費力就能入口。老饕大推的滷大腸頭與腿庫組合，堪稱最令人銷魂的搭配。

涼麵部分則是每日現煮，口味選擇多元，包括經典原味、肉燥、榨菜、泡菜與素食等多種搭配，麵條本身Q彈有嚼勁，帶著自然麵香，芝麻醬香氣濃郁卻不會過於黏稠，入口滑順並隱約帶出堅果香，吃起來毫無負擔。

NO.2 小慧涼麵

地址：台北市大安區臥龍街151巷10號 電話：0918-400-203 營業時間：12：30～20：00（週日公休）

提到大份量涼麵，俗又大碗的小慧涼麵絕對榜上有名，位於台北市大安民宅區內，中午一開門就排著長長的隊伍，不論是內用或外帶都要排隊，不接受大量以及電話訂購，即使要等上一個小時，大家也都甘願乖乖等。而小慧涼麵深受大家喜愛的原因就是它的銅板價，點個涼麵加上綜合湯也100元有找，如此佛心的價格，也能吃得超有飽足感。

小慧涼麵以超大份量與紮實口感著稱，麵條選用細麵，質地Q彈充滿嚼勁，醬料以花生醬為主，香氣濃郁，鹹香中帶有淡淡醋香與蒜味，質地相當濃稠，卻不會讓人感到膩口，每碗涼麵都會鋪上現刨的新鮮小黃瓜絲，口感脆爽，值得一提的是店內提供的哇沙米（山葵泥），這個不太出現在台式小吃店的調味料，與涼麵卻出乎意料地相當契合，搭配食用後，增添獨特的辛香層次，結合出別具一格的風味，網友紛紛讚道「涼麵界CP質天花板的存在，12點開店前就有十多人在排隊。拿到外帶餐點已是一點了」、「麵條不是—般油麵，是特製的，口感特殊，老闆夫妻爽直可愛」、「等再久就是值得一吃。」

NO.1 劉媽媽涼麵

地址：台北市松山區市民大道五段37號 電話：0918-8787-2093 營業時間：21:30～隔日09:00

翻攝FB／劉媽媽涼麵 巿民大道店

鄰近饒河夜市的劉媽媽涼麵是台北著名的深夜食堂，即使有五千多則評論但仍然獲得4顆星的高分，劉媽媽涼麵開業已經超過50多年，從晚上9時30分營業至早上9時，可以同時滿足早起的上班族，和半夜凌晨餓肚子的夜貓子！店內座位空間大，許多客人都在東區和信義區下班之後和好友約吃宵夜，因此這家店也成為了夜歸人的好去處。

涼麵部分以質地細緻且Q彈的麵條聞名，入口不會太軟爛，保有適度嚼勁，麻醬本身稠度適中，拌麵時容易均勻沾附，不會因過於黏稠而影響口感，最具特色的是份量十足的蒜蓉，濃烈的嗆香讓人瞬間提神，為疲勞的一天畫下完美的句點，忠實顧客都表示「麻醬非常之濃香好吃，喜歡味道強烈的人會很愛」、「麵體很Q ，醬很香，份量也很足」、「涼麵是真的不錯吃，醬料是很濃的芝麻醬調配的，味增湯可以解吃完涼麵的過濃郁感。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年7月3日至2025年7月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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