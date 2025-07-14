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開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

聯合新聞網／ 綜合報導
國道公路警察局日前貼出一輛時速76公里的車行駛在內線車道上的照片，認定違規。 示意圖／ingimage
國道公路警察局日前貼出一輛時速76公里的車行駛在內線車道上的照片，認定違規。 示意圖／ingimage

行駛在國道內側車道，慢速車如占用內側車道恐會被開罰。國道公路警察局日前貼出一張違規照片，一輛時速76公里的車行駛在內線車道上，被認定違規，也被警察局批評「到底是想氣死誰」。對此，網友們紛紛建議行駛「龜速」的車輛應要多加取締。

國道公路警察局在臉書發文，PO出一張違規車輛的照片，從照片中能得知，一輛白色小客車行駛在內側車道，時速僅為76公里，讓警察局小編直言：「內側車道速限是110公里，你開個76蹲在內線，到底是想氣死誰」，也坦言國道攝影師天天加班，無論是開太慢、開太快、未保持安全車距、不繫安全帶、玩手機，都會被取締。

警察局小編也透露，值勤時也經常遇到車道出現障礙物、爆胎卡在內側車道上發生事故、長時間疲勞駕駛、慢速行駛等情況，呼籲駕駛養成安全駕駛習慣，如果不是超車不要占用內側車道，慢速車也一樣。

此文一出，不少網友也建議多取締龜速行駛的車輛，「超速40公里扣牌，低於速限40公里是不是應該也要扣牌」、「這種抓太少了」、「龜速車佔內車道的危害程度不亞於超速車，高速公路警察局終於發布了一件真正符合民意的貼文」、「如果抓龜速次數可以跟超速一樣多就好」、「支持低速佔用超車道扣牌」。

交通部高速公路局也曾在官網指出，內側車道為超車道，小型車輛於不堵塞行車狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道，慢速小型車及大型車違規行駛內側車道，未堵塞超車道行車者，處汽車駕駛人新臺幣5,000元以上6,000元以下罰鍰，若小型車未以規定之「最高速度」行駛內側車道，處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上4,500元以下罰鍰。

罰單 國道 交通違規

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