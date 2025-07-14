颱風不只一個？吳德榮：歐美預測離台灣不遠不容忽視

進入颱風季，熱帶系統發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「百合」 (NARI舊譯名為惡名昭彰的「納莉」)今、明兩天偏北前進，掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。

但吳德榮說，最新(13日20時)各國模式模擬，周五起「季風低壓」逐漸北移，歐洲模式(ECMWF)及美國(GFS)模式，第5至8天的模擬皆調整為：在「季風低壓」內發展之「熱帶系統」通過巴士海峽，離台灣並不遠，對台的威脅，絕不可輕忽。

此外，第9、10天的模擬顯示，還有另一「熱帶系統」在台灣東側海面活動。各國模式皆還在調整中，仍需密切觀察。

吳德榮指出，明日起至周四晴午後多雲仍炎熱；清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。周五西半部午後有局部短暫雷陣雨，東半部晚起水氣增多，轉有局部陣雨的天氣，周六、下周日(19、20日)與「熱帶系統」的動向有關，需再觀察。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。