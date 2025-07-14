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健康你我他／媽咪的愛仍不變 照顧辛酸成雲煙

聯合報／ 文／吳美慶（ 新北市板橋）
即使失智了，她愛我的心，都是不會變的。圖／吳美慶提供
即使失智了，她愛我的心，都是不會變的。圖／吳美慶提供

這是支撐我走過失智照顧6年來的感動片刻。

那天一早帶媽咪到失智據點上課，在路上她不斷地詢問要去哪裡，不時想穿越馬路，我得繃緊神經注意她的一舉一動，快到教室了，她卻突然執意要走反方向，我擔心上課會遲到，便和媽咪在路上拉扯起來，最後她生氣頭也不回的就走了，怕她走失，只好順著她的意繞了一大圈之後，才說服她進入教室上課。

中堂下課媽咪吵著要回家，什麼東西都沒拿就無預警地跑出教室，擔心她會走失，我快速抓了所有家當衝出去找她，她沒認出我，反而覺得我是跟蹤狂，她就這樣頂著中午的大太陽一直走，走了幾小時後，她終於察覺到我的存在，我趕緊說：「我們回家好不好？」她終於點頭，我們可以回家了。

回到家卻是另一場崩潰的開端。爸爸質問：「妳們跑去哪裡了，這麼晚不會先說一聲嗎？妳是怎麼照顧的，就說把媽咪關在家裡最安全。妳硬是要帶她出門，媽咪如果不見，妳要負全責！」無止盡的責難、怪罪，我好像怎麼做都不對，都會被罵被念，不自覺悲從中來。我好不容易保護媽咪安全過完一天順利回家，卻迎來這種結果，那我為何要離職照顧？

走進房間早已淚流滿面，不想開燈不想面對這樣的自己，躲在房間無聲地哭著，想著我該何去何從？是否該離開這個家？愈想愈傷心，愈想愈悲觀，突然媽咪出現在我房間，一副非常焦急的模樣問我：「妳怎麼了？怎麼在哭？趕快跟我說啊。」

那一刻，我馬上崩潰大哭，彷彿看見了原本的媽咪回來了，她是如此擔心我、關心我，即使她失智了，她愛我的心、反射性想要來抱抱我、拍拍我的舉動，都是不會變的。一整天的失落、委屈、難過、慌亂的心情，在此刻都被滿滿的愛填滿了，我知道我是被愛的，這樣就夠了。

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