健康主題館／7款經典沙拉醬 哪種最健康

炎炎夏日，就想吃一些清爽的沙拉。不管是吃到飽的沙拉，或是便利商店的生菜沙拉，都少不了沙拉醬來畫龍點睛，常見油醋醬、凱薩醬、千島醬、優格醬等。不過，該選擇哪種沙拉醬，才能兼顧美味又少負擔呢？不可不知7款經典的沙拉醬。

1.油醋醬：低卡又助脂肪代謝

油醋醬是由橄欖油、醋（紅酒醋、白醋或水果醋）、鹽巴跟黑胡椒組成，每湯匙約40大卡，味道嘗起來清爽帶點酸味，適合各種沙拉使用；橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，可以幫助脂肪代謝，提高好的膽固醇濃度，預防心血管疾病，是沙拉醬的健康選擇。

2.凱薩醬：熱量高，但能補鈣

凱薩醬是由檸檬汁、橄欖油、帕瑪森起士、蛋黃調和蒜末及魚露製成，每湯匙高達150大卡熱量，嘗起來有濃郁的奶酪風味。鈣含量豐富，能幫助預防骨鬆，輔以檸檬汁裡的維生素C跟檸檬酸，有助鈣質的吸收；不過因熱量較高，需要控制體重的人要適量攝取。

3.美乃滋：熱量最高，過量食用易發炎

美乃滋由沙拉油、水、生雞蛋或蛋黃、糖、鹽、醋製成，每湯匙高達210大卡，是所有沙拉醬裡熱量最高的一種。因美乃滋添加的油屬於Omega-6脂肪酸含量高的油品，加上糖的調和，過量攝取容易造成肥胖及發炎；再者，美乃滋是以整顆生雞蛋一起攪拌而成，所以免疫不全、嬰幼兒等族群，應避免食用。

4.千島醬：過量食用易發胖

千島醬是以美乃滋為基底，調和番茄醬、檸檬汁、酸黃瓜或醃菜、糖及香料製成，每湯匙約150大卡熱量，嘗起來有濃郁甜美的口感，常用在沙拉或三明治，但因千島醬也是用沙拉油，過量食用容易造成身體發炎，且讓人發胖。

5.優格醬：低脂又補鈣

優格醬屬於較健康的沙拉醬，是以優格、檸檬汁、蒔蘿或薄荷、鹽組成，每湯匙約45大卡。其特點是健康、低脂，鈣含量豐富，適用於各類沙拉。

6.胡麻醬：熱量高，吃多易上火

胡麻醬是白芝麻放入乾鍋慢炒成金黃色，研磨成粉末，再加入香油調味，通常還會加入花生醬、醬油、醋，甚至是蛋黃，讓味道更為豐富。因為白芝麻是油脂類，所以熱量並不低，每湯匙約含150至200大卡的熱量。另外，因為胡麻醬是使用炒到焦香的白芝麻及花生製成，過量食用容易上火。

7.和風醬：熱量最低但較鹹

和風醬是酸跟甜味的百搭醬汁，以日式醬油為主體，加入醋、味醂調製而成。它的變化多元，可以輔以芝麻、柚子、檸檬、海苔、蒜末等搭配，不僅用在生菜沙拉，許多涼拌菜、熟食燒肉等也會搭配和風醬使用。雖然和風醬熱量相當低，每湯匙不到10大卡，但要注意它比較鹹，鈉含量偏高，建議最好是沾食，不要直接用淋的，以免吃得太鹹。